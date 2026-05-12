A londoni rangadót az Arsenal 1-0-ra nyerte meg, azonban a mérkőzés legnagyobb botrányát a hosszabbításban született, majd a VAR-vizsgálat után érvénytelenített West Ham-gól okozta. Callum Wilson a 95. percben egyenlített, ám Chris Kavanagh játékvezető végül szabálytalanság miatt visszavonta a találatot, ami hatalmas felháborodást váltott ki a hazai játékosok és szurkolók körében, a döntés a szakértőket is megosztotta.

Botrány a Premier League-ben: a West Ham egyenlítő gólját nem adták meg az Arsenal ellen

A West Ham-Arsenal meccs után több szurkolót is őrizetbe vettek

A mérkőzés során a lelátón is elszabadultak az indulatok. Videófelvételek tanúsága szerint több Arsenal-drukkert a hazai szektorban értek tetten ünneplés közben, amit követően dulakodás alakult ki köztük és a West Ham szurkolói között. Egyes felvételeken az látható, hogy több embert a lépcsőn lefelé lökdösnek és ütlegelnek, miközben a biztonsági személyzet próbálta kivezetni őket a stadionból.

A botrány nem maradt következmények nélkül, a brit főváros rendőrsége közölte, hogy két férfit – 48 és 36 éves drukkereket – garázdaság és testi sértés gyanújával tartóztattak le.

Egy tinédzser fiút rasszista indíttatású támadás gyanújával vettek őrizetbe, míg egy 31 éves férfinál „Class B” kategóriájú kábítószert találtak.

A hatóságok szerint mind a négy gyanúsított továbbra is őrizetben van, a nyomozás pedig együttműködésben zajlik a hazai klubbal.

A West Ham és az Arsenal botrányos meccse még sokáig beszédtéma lesz

A beszámolók szerint a West Ham előzetesen fokozott biztonsági intézkedéseket vezetett be a rangadóra. Több mint száz embert nem engedtek be a stadionba, és mintegy 1500 jegyvásárlást blokkoltak azoknál, akiknek nem volt korábbi vásárlási előéletük a klubnál. A londoni egyesület még azt is kérte az új jegyvásárlóktól, hogy fotóval igazolják West Ham-kötődésüket.

Az Arsenal számára a győzelem kulcsfontosságú lehet a bajnoki címért folyó versenyben, míg a West Ham továbbra is a kiesés elkerüléséért harcol.

A találkozó utóélete azonban valószínűleg még hosszú napokig témát szolgáltat majd az angol és a nemzetközi sportsajtóban.