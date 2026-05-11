A Premier League éllovasa a West Ham United otthonában aratott 1-0-s győzelemmel közelebb került a bajnoki címhez. Az Arsenal szurkolói boldogan ünnepelték a sikert, ám azok, akik ezt a hazai szektorban tették, igencsak pórul jártak.

A listavezető Arsenal egy drámai végjátékot hozó meccsen 1-0-ra nyerni tudott a kiesés elől menekülő West Ham United otthonában a Premier League 36. fordulójában. A mérkőzés után hatalmas visszhangot keltett a hazai csapat kései egyenlítő góljának visszavonása, de nem csak emiatt került a figyelem középpontjába a feszült hangulatú derbi.

Sokat fogják még emlegetni a West Ham és az Arsenal drámai meccsét
Mit műveltek a hazai szektorban az Arsenal-szurkolókkal?

A mérkőzés rendkívül feszült hangulatban zajlott, hiszen az Arsenal a bajnoki címért harcol, míg a West Ham a kiesés elkerüléséért küzd. A találkozó sorsát végül Leandro Trossard döntötte el a hajrában szerzett találatával, amely után elszabadultak az indulatok a lelátón. 

Néhány Arsenal-drukker a West Ham szektorában ünnepelte a gólt, ami azonnal felháborította a körülöttük ülő hazai szurkolókat. 

Több videón is az látszik, hogy dulakodás alakult ki, néhány embert meglöktek, illetve a lépcsőn lefelé taszigáltak, miközben a stadion biztonsági emberei próbálták kivezetni őket.

Az Arsenal-szurkolók hibáztak, de a túlzott erőszak ellen többen is felszólaltak

Az eset komoly vitát indított el az angol futballszurkolói kultúráról és a stadionbiztonságról. A különféle fórumokon sokan elítélték az erőszakot, hangsúlyozva, hogy bár az Arsenal-drukkerek hazai szektorban való ünneplése provokatív lehet, semmi nem indokolhatja a fizikai agressziót. Többen azt írták: „ez csak egy futballmeccs”, és felháborítónak nevezték, hogy embereket lökdöstek le a lépcsőn. 

Az angol stadionokban egyébként szigorú szabályok tiltják, hogy a vendégszurkolók a hazai szektorban nyíltan ünnepeljenek. 

A klubok jegyvásárlási feltételei szerint ezeket a drukkereket a biztonsági személyzet valóban eltávolíthatja a stadionból.

Ami a West Hamet illeti, a londoni klub egyelőre hivatalosan nem kommentálta részletesen a hétvégi esetet, de korábbi hasonló incidenseknél az egyesület hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaz az erőszakos viselkedéssel szemben, és az azonosított elkövetőket kitilthatják a stadionból.

