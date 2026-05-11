A budapesti Bajnokok Ligája-döntőre készülő Arsenal Leandro Trossard 83. percben lőtt góljával szerzett vezetést a West Ham United vendégeként. A házigazda aztán a 95. percben egyenlített, de hosszú VAR-ellenőrzés után a játékvezető szabálytalannak ítélte és érvénytelenítette a gólt. Az éllovas Arsenal így 1-0-ra nyert, és óriási lépést tett a bajnoki cím felé, míg a West Ham közelebb került a kieséshez.

Hihetetlen döntés borzolta a kedélyeket a West Ham és az Arsenal bajnokiján

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Kitört a botrány a West Ham-Arsenal meccs után

Ami a meg nem adott gólt illeti, a 95. percben Callum Wilson egyenlített, de a videobíró hosszú vizsgálat után jelezte Chris Kavanagh játékvezetőnek, hogy nézze vissza az esetet. A felvételek alapján a West Ham játékosa, Pablo akadályozhatta az Arsenal kapusát, Rayát, ezért a bíró végül szabadrúgást ítélt kifelé, és érvénytelenítette a gólt. A döntés hatalmas vitát váltott ki. A West Ham játékosa, Jarrod Bowen szerint az ilyen szituációkban rengeteg lökés és fogás van minden szögletnél, és arra panaszkodott, hogy egyáltalán nem volt következetes a VAR alkalmazása.

A Manchester United legendája, a szakértőként dolgozó Gary Neville szerint a West Ham meg nem adott gólja az egyik legjelentősebb VAR-döntés lehet a Premier League történetében. Az egykori angol válogatot védő a Sky Sports adásában arról beszélt, hogy ritkán fordul elő olyan eset, amikor egyetlen videóbírós döntés egyszerre befolyásolhatja a bajnoki címért folyó versenyt és a kiesés elleni harcot is.

Neville szerint az ilyen döntések hosszú éveken át vitatémák maradnak,

mert akár egy teljes idény végkimenetelére is hatással lehetnek.

Az Arsenal 1-0-ra nyerni tudott, a West Ham gólját elvette a videobíró

A szakértőket is megosztja a döntés

A Manchester United korábbi kapusa, Peter Schmeichel keményebben fogalmazott.

Szerinte borzalmas döntés született, és a szezonban az ilyen szituációk után nem szoktak kifelé szabadrúgást ítélni, valamint hozzátette, az Arsenal rengeteg hasonló gólt szerzett már, sőt, az ilyen találatok nélkül nem is vezetné a bajnokságot.

A két csapat edzői természetesen ellentétesen ítélték meg a helyzetet, Nuno Espirito Santo nehezen emésztette meg a történteket, míg Mikel Arteta szerint helyes döntés született.