Az angol labdarúgó-bajnokság 36. fordulójában Mikel Arteta budapesti Bajnokok Ligája döntőre készülő csapata hozta a kötelező győzelmet. A listavezető Arsenal ugyanis Leandro Trossard góljával 1-0-ra nyert a kieső helyen álló West Ham United vendégeként, így öt pontra növelte előnyét az üldöző Manchester Cityvel szemben.

Az Arsenalnak rendkívül jól alakult a hét, hiszen legnagyobb riválisa, a Manchester City hétfőn az Everton otthonában botlott, kedden pedig az Atlético Madrid legyőzésével bejutott a Puskás Arénában május 30-án sorra kerülő BL-döntőbe. Az észak-londoni Ágyúsokra ezúttal sem várt könnyű feladat, ugyanis angol labdarúgó-bajnokság 36. fordulójában kellemetlen, a bennmaradásért küzdő West Ham United vendégeként léptek pályára, méghozzá a szezonbeli 60. mérkőzésükön, ami példátlan az öt európai topliga csapatait tekintve.

Arsenal's Belgian midfielder #19 Leandro Trossard (C) celebrates scoring the team's first goal during the English Premier League football match between West Ham United and Arsenal at the London Stadium, in east London on May 10, 2026.
Leandro Trossard volt ezúttal az Arsenal hőse
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Kiszenvedte a győzelmet a bajnoki cím küszöbén álló Arsenal

A fölényben játszó Arsenal helyzeteivel indult a mérkőzés, ám Mads Hermansen hatalmas védéseinek is köszönhetően nem tudott betalálni az első félidőben. A fordulás után Mikel Arteta csapata kapura már kevésbé volt veszélyes, ellenben a West Ham Uniteddel. A hajrában azonban mégis a vendégek szerezték meg a vezetést Leandro Trossard góljával.

  • A belga válogatott szélső 26 mérkőzés után talált be ismét, legutóbb tavaly decemberben az Aston Villa ellen volt eredményes.

A házigazda aztán a 95. percben egyenlített ugyan, de hosszú VAR-ellenőrzés után a játékvezető szabálytalannak ítélte és érvénytelenítette a találatot. 

Győzelmével a budapesti Bajnokok Ligája-döntőre készülő Arsenal előnye újra öt pontra nőtt az üldöző Manchester Cityvel szemben, utóbbi együttesnek azonban van még egy korábban elhalasztott mérkőzése, amelyet szerdán pótol a Crystal Palace ellen hazai pályán. Veresége miatt a West Ham továbbra is a 18., azaz kiesést jelentő helyen áll, ugyanakkor bennmaradt az élvonalban a Crystal Palace, a Nottingham Forest és a Leeds United.

Szoboszlaiék mögött maradt az Európa-liga-döntős

A hétközben az Európa-liga döntőjébe bejutó Aston Villa csak 2-2-es döntetlent játszott a már kiesett Burnley vendégeként, így maradt az ötödik helyen, követlenül a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool mögött. Az utolsó előtti helyen szerénykedő Burnley tíz mérkőzés óta nyeretlen a bajnokságban és öt vereség után szerzett újra pontot.

A Crystal Palace is sikeres kupaelődöntőt játszott hétközben, mivel bejutott a Konferencia-liga fináléjába, vasárnap azonban az Everton ellen szintén csak 2-2-es döntetlent ért el hazai pályán. A megszerzett egy pont viszont bentmaradást ért. Döntetlennel zárult a Nottingham Forest és a Newcastle United mérkőzése is, ezzel utóbbi csapat már biztos bennmaradó, előbbi pedig újabb kis lépést tett élvonalbeli tagsága megőrzése felé.

Premier League, 36. forduló:
Burnley-Aston Villa 2-2 (1-1)
Crystal Palace-Everton 2-2 (1-1)
Nottingham Forest-Newcastle United 1-1 (0-0)
West Ham United-Arsenal 0-1 (0-1)

