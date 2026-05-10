Az Arsenalnak rendkívül jól alakult a hét, hiszen legnagyobb riválisa, a Manchester City hétfőn az Everton otthonában botlott, kedden pedig az Atlético Madrid legyőzésével bejutott a Puskás Arénában május 30-án sorra kerülő BL-döntőbe. Az észak-londoni Ágyúsokra ezúttal sem várt könnyű feladat, ugyanis angol labdarúgó-bajnokság 36. fordulójában kellemetlen, a bennmaradásért küzdő West Ham United vendégeként léptek pályára, méghozzá a szezonbeli 60. mérkőzésükön, ami példátlan az öt európai topliga csapatait tekintve.
Kiszenvedte a győzelmet a bajnoki cím küszöbén álló Arsenal
A fölényben játszó Arsenal helyzeteivel indult a mérkőzés, ám Mads Hermansen hatalmas védéseinek is köszönhetően nem tudott betalálni az első félidőben. A fordulás után Mikel Arteta csapata kapura már kevésbé volt veszélyes, ellenben a West Ham Uniteddel. A hajrában azonban mégis a vendégek szerezték meg a vezetést Leandro Trossard góljával.
- A belga válogatott szélső 26 mérkőzés után talált be ismét, legutóbb tavaly decemberben az Aston Villa ellen volt eredményes.
A házigazda aztán a 95. percben egyenlített ugyan, de hosszú VAR-ellenőrzés után a játékvezető szabálytalannak ítélte és érvénytelenítette a találatot.
Győzelmével a budapesti Bajnokok Ligája-döntőre készülő Arsenal előnye újra öt pontra nőtt az üldöző Manchester Cityvel szemben, utóbbi együttesnek azonban van még egy korábban elhalasztott mérkőzése, amelyet szerdán pótol a Crystal Palace ellen hazai pályán. Veresége miatt a West Ham továbbra is a 18., azaz kiesést jelentő helyen áll, ugyanakkor bennmaradt az élvonalban a Crystal Palace, a Nottingham Forest és a Leeds United.
Szoboszlaiék mögött maradt az Európa-liga-döntős
A hétközben az Európa-liga döntőjébe bejutó Aston Villa csak 2-2-es döntetlent játszott a már kiesett Burnley vendégeként, így maradt az ötödik helyen, követlenül a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool mögött. Az utolsó előtti helyen szerénykedő Burnley tíz mérkőzés óta nyeretlen a bajnokságban és öt vereség után szerzett újra pontot.
A Crystal Palace is sikeres kupaelődöntőt játszott hétközben, mivel bejutott a Konferencia-liga fináléjába, vasárnap azonban az Everton ellen szintén csak 2-2-es döntetlent ért el hazai pályán. A megszerzett egy pont viszont bentmaradást ért. Döntetlennel zárult a Nottingham Forest és a Newcastle United mérkőzése is, ezzel utóbbi csapat már biztos bennmaradó, előbbi pedig újabb kis lépést tett élvonalbeli tagsága megőrzése felé.
Premier League, 36. forduló:
Burnley-Aston Villa 2-2 (1-1)
Crystal Palace-Everton 2-2 (1-1)
Nottingham Forest-Newcastle United 1-1 (0-0)
West Ham United-Arsenal 0-1 (0-1)
