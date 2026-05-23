A 25 éves Rob Dawley és Connor Winn még a trófeát is felemelhette, győztesnek járó érmet kaptak a nyakukba, valamint közös fotókat készíthetett Tyrone Mingsszel, Harvey Elliott-tal és a győztes csapat vezetőedzőjével, Unai Emeryvel is az Aston Villa sikere után.

Két Aston Villa-drukker hihetetlen története

Fotó: SERHAT CAGDAS / ANADOLU

Élete estéjén van túl két Aston Villa-szurkoló

„Ez volt életünk legjobb estéje. A Villa megnyerte a kupát, mi pedig együtt ünnepelhettünk a játékosokkal és a jövőbeli királlyal” – mondta Rob. „Vilmos egyszerűen fantasztikus volt és teljesen közvetlen. Készült vele közös fotóm, beszélgettünk is, bár már nem igazán emlékszem, miről. Addigra ittam pár sört” – tette hozzá Connor.

A halkereskedőként dolgozó Rob és a lemezmunkás Connor hétfőn repült Isztambulba, annak ellenére, hogy nem volt jegyük a szerdai döntőre. Connor szerint eszük ágában sem volt otthon maradni.

„Nem hagyhattuk ki. Még akkor sem, ha nem jutunk be a meccsre, egyszerűen ott akartunk lenni Isztambulban. Ez történelmi pillanat volt a klub számára harminc év várakozás után, és részesei akartunk lenni” – mondták, azt azonban ők sem gondolták volna, hogy ennyire közel kerülnek az események középpontjához.

„Nem is sejtettük, hogy végül ekkora részesei leszünk az egésznek. Gyakorlatilag végig szerencsénk volt attól a pillanattól kezdve, hogy leszállt a gépünk, egészen addig, amíg haza nem indultunk.”

A két drukker végül néhány órával a kezdés előtt szerzett jegyet az utcán ünneplő szurkolók között. Amikor esni kezdett az eső, egy közeli hotelbe mentek be, hogy meghúzzák magukat – később derült ki számukra, hogy éppen ott szállt meg az Aston Villa csapata.

„Fogalmunk sem volt róla, hogy ott lakik a csapat, de eléggé egyértelmű lett, amikor Ross Barkley kiszállt a liftből. Láttuk Unai Emeryt beszélgetni, mi pedig nyugodtan megittunk pár sört. Nem sokkal később már a játékosok családtagjaival beszélgettünk. Fogalmunk sem volt, pontosan kik ők, egyszerűen csak élveztük a pillanatot” – mondta Rob.

A két barát ezután elindult a Besiktas Parkba, ahol az Aston Villa 3–0-ra legyőzte a német Freiburgot, és megnyerte az Európa-ligát. A meccs után visszatértek a hotelbe, ahol a biztonsági őrök már felismerték őket a nap korábbi részéből, és beengedték őket.