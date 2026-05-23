A 25 éves Rob Dawley és Connor Winn még a trófeát is felemelhette, győztesnek járó érmet kaptak a nyakukba, valamint közös fotókat készíthetett Tyrone Mingsszel, Harvey Elliott-tal és a győztes csapat vezetőedzőjével, Unai Emeryvel is az Aston Villa sikere után.
Élete estéjén van túl két Aston Villa-szurkoló
„Ez volt életünk legjobb estéje. A Villa megnyerte a kupát, mi pedig együtt ünnepelhettünk a játékosokkal és a jövőbeli királlyal” – mondta Rob. „Vilmos egyszerűen fantasztikus volt és teljesen közvetlen. Készült vele közös fotóm, beszélgettünk is, bár már nem igazán emlékszem, miről. Addigra ittam pár sört” – tette hozzá Connor.
A halkereskedőként dolgozó Rob és a lemezmunkás Connor hétfőn repült Isztambulba, annak ellenére, hogy nem volt jegyük a szerdai döntőre. Connor szerint eszük ágában sem volt otthon maradni.
„Nem hagyhattuk ki. Még akkor sem, ha nem jutunk be a meccsre, egyszerűen ott akartunk lenni Isztambulban. Ez történelmi pillanat volt a klub számára harminc év várakozás után, és részesei akartunk lenni” – mondták, azt azonban ők sem gondolták volna, hogy ennyire közel kerülnek az események középpontjához.
„Nem is sejtettük, hogy végül ekkora részesei leszünk az egésznek. Gyakorlatilag végig szerencsénk volt attól a pillanattól kezdve, hogy leszállt a gépünk, egészen addig, amíg haza nem indultunk.”
A két drukker végül néhány órával a kezdés előtt szerzett jegyet az utcán ünneplő szurkolók között. Amikor esni kezdett az eső, egy közeli hotelbe mentek be, hogy meghúzzák magukat – később derült ki számukra, hogy éppen ott szállt meg az Aston Villa csapata.
„Fogalmunk sem volt róla, hogy ott lakik a csapat, de eléggé egyértelmű lett, amikor Ross Barkley kiszállt a liftből. Láttuk Unai Emeryt beszélgetni, mi pedig nyugodtan megittunk pár sört. Nem sokkal később már a játékosok családtagjaival beszélgettünk. Fogalmunk sem volt, pontosan kik ők, egyszerűen csak élveztük a pillanatot” – mondta Rob.
A két barát ezután elindult a Besiktas Parkba, ahol az Aston Villa 3–0-ra legyőzte a német Freiburgot, és megnyerte az Európa-ligát. A meccs után visszatértek a hotelbe, ahol a biztonsági őrök már felismerték őket a nap korábbi részéből, és beengedték őket.
Újra csatlakoztak a játékosok családjaihoz, majd amikor a futballisták visszaértek, Rob és Connor követte őket a hotel alagsorába, ahol a zárt körű ünneplés zajlott. Rob szerint hihetetlen élmény volt az egész.
„Rengeteg biztonsági ember volt, de mindenki olyan boldog volt, hogy próbáltunk teljesen természetesen viselkedni. Nem akartunk úgy kinézni, mint két megilletődött nyúl a reflektorfényben.”
A terv egészen addig működött, amíg meg nem látták Vilmos herceget.
„Nem hittem el, hogy ugyanabban a szobában vagyunk a jövőbeli királlyal. Szerintem életemben többé nem lesz ilyen estém. Ez volt életem legjobb éjszakája.”