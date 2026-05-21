Emiliano Martínezt akkor ismerte meg igazán a világ, amikor a 2022-es katari világbajnokságon a Lionel Messi vezette argentin válogatott kapusaként bravúros védésekkel járult hozzá a vb-győzelemhez. A megosztó személyiségű játékosnak a remek teljesítménye mellett azzal is sikerült felhívnia magára a figyelmet, hogy a tizenegyespárbajoknál botrányosan viselkedett, a torna legjobb kapusának járó trófea átvétele után pedig obszcén módon ünnepelt. Az Aston Villa kapusa a 2022-es vb idején került igazán a reflektorfénybe, pedig ekkor már évek óta a Premier League-ben védett.

Az Aston Villa sztárja botrányosan ünnepelt a vb legjobb kapusának járó trófeával

Az Aston Villa kapusa Copa América-győzelemhez segítette Messit

Martínez 2010-ben az Independiente csapatától érkezett az Arsenalhoz, amely rendre kölcsönadta a tehetséges kapust, így közel tíz évet kellett várnia arra, hogy megmutathassa magát a PL-ben. Az argentin játékos a 2019/2020-as szezonban a német válogatott Bernd Leno sérülése után remekül szállt be az Arsenalba, és kulcsszerepet játszott a csapat FA-kupa-győzelmében. Ezt követően a szurkolók nagy része Martínezt követelte a kezdőbe, az Arsenal edzője azonban nem így döntött, ezért a kapus inkább távozott Londonból.

Martínez végül 20 millió euróért igazolt az Aston Villához, mert rendszeresen akart védeni, hogy bekerülhessen az argentin válogatott 2022-es vb-keretébe.

A váltás abszolút bejött, mert 2021 júniusában be is mutatkozott a nemzeti csapatban, és a Copa Américán már első számú kapusként segítette tornagyőzelemhez Messiéket. A nyolcszoros aranylabdásnak ez volt az első trófeája, amit a válogatottal nyert, ehhez Martínez remek produkcióval, hat meccsen mindössze két bekapott góllal járult hozzá.

Azóta mémmé vált ünneplését már a 2021-es Copa América-diadal után is megmutatta a világnak

A vb-győzelem után az „őrült” kapus a világ egyik legjobbja lett

Ezek után nem is volt kérdés, hogy Lionel Scaloni szövetségi kapitány első számú kapusként számol vele a 2022-es katari vb-n. A tizenegyesölő képességéről is híres Martínez nem is okozott csalódást, a hollandok elleni negyeddöntő büntetőpárbajában két lövést hárított, a franciák elleni döntőben – amely 3-3 után szintén 11-esekkel dőlt el – kivédte Kingsley Coman kísérletét, Aurélien Tchouaménit pedig úgy az őrületbe kergette, hogy a Real Madrid középpályása még a kaput sem találta el. Legnagyobb védését a 123. percben Randal Kolo Muani lövésénél mutatta be: a francia csatár eldönthette volna a vb-finálét, ám Martínez egy elképesző spárgázással hárított.

Argentína vb-győzelme után aztán következett a botrányos ünneplés, még a francia szövetség elnökét is sikerült felbosszantania,

de a Dibunak (őrültnek) becézett kapus kétségtelenül a világ legjobbjai közé emelkedett a posztján.