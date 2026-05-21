Emiliano Martínezt akkor ismerte meg igazán a világ, amikor a 2022-es katari világbajnokságon a Lionel Messi vezette argentin válogatott kapusaként bravúros védésekkel járult hozzá a vb-győzelemhez. A megosztó személyiségű játékosnak a remek teljesítménye mellett azzal is sikerült felhívnia magára a figyelmet, hogy a tizenegyespárbajoknál botrányosan viselkedett, a torna legjobb kapusának járó trófea átvétele után pedig obszcén módon ünnepelt. Az Aston Villa kapusa a 2022-es vb idején került igazán a reflektorfénybe, pedig ekkor már évek óta a Premier League-ben védett.
Az Aston Villa kapusa Copa América-győzelemhez segítette Messit
Martínez 2010-ben az Independiente csapatától érkezett az Arsenalhoz, amely rendre kölcsönadta a tehetséges kapust, így közel tíz évet kellett várnia arra, hogy megmutathassa magát a PL-ben. Az argentin játékos a 2019/2020-as szezonban a német válogatott Bernd Leno sérülése után remekül szállt be az Arsenalba, és kulcsszerepet játszott a csapat FA-kupa-győzelmében. Ezt követően a szurkolók nagy része Martínezt követelte a kezdőbe, az Arsenal edzője azonban nem így döntött, ezért a kapus inkább távozott Londonból.
Martínez végül 20 millió euróért igazolt az Aston Villához, mert rendszeresen akart védeni, hogy bekerülhessen az argentin válogatott 2022-es vb-keretébe.
A váltás abszolút bejött, mert 2021 júniusában be is mutatkozott a nemzeti csapatban, és a Copa Américán már első számú kapusként segítette tornagyőzelemhez Messiéket. A nyolcszoros aranylabdásnak ez volt az első trófeája, amit a válogatottal nyert, ehhez Martínez remek produkcióval, hat meccsen mindössze két bekapott góllal járult hozzá.
A vb-győzelem után az „őrült” kapus a világ egyik legjobbja lett
Ezek után nem is volt kérdés, hogy Lionel Scaloni szövetségi kapitány első számú kapusként számol vele a 2022-es katari vb-n. A tizenegyesölő képességéről is híres Martínez nem is okozott csalódást, a hollandok elleni negyeddöntő büntetőpárbajában két lövést hárított, a franciák elleni döntőben – amely 3-3 után szintén 11-esekkel dőlt el – kivédte Kingsley Coman kísérletét, Aurélien Tchouaménit pedig úgy az őrületbe kergette, hogy a Real Madrid középpályása még a kaput sem találta el. Legnagyobb védését a 123. percben Randal Kolo Muani lövésénél mutatta be: a francia csatár eldönthette volna a vb-finálét, ám Martínez egy elképesző spárgázással hárított.
Argentína vb-győzelme után aztán következett a botrányos ünneplés, még a francia szövetség elnökét is sikerült felbosszantania,
de a Dibunak (őrültnek) becézett kapus kétségtelenül a világ legjobbjai közé emelkedett a posztján.
Az Aston Villa meg tudta tartani Emiliano Martínezt
A sportszerűség határiat rendre átlépő Martínez miatt még a tizenegyesrúgásokat érintő szabályokon is változtattak a futballban, de ez nem törte meg az argentin kapus karrierjét. A most 33 éves labdarúgó a válogatottal a 2024-es Copa Américát is behúzta, ezt követően pedig a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) meg is választotta a világ legjobb kapusának.
Ezek után jogosan merülhet fel a kérdés, hogy Martínez miért nem a világ egyik legnagyobb klubjában, egy BL-győzelemre esélyes sztárcsapatban futballozik?
A klasszis kapus azóta is az Aston Villát erősíti – holott akadtak kérői –, 2029-ig köti szerződés a birminghami klubhoz.
Martínez korábban többször is kiemelte, hogy érzelmileg erősen kötődik a csapathoz, mivel a Villa játékosaként lett vb-győztes, legnagyobb sikereit ennek a klubnak köszönheti. 2025 nyarán nagy esély volt a távozására, az előző idény utolsó hazai bajnoki meccse után
kivonult a pályára a feleségével és a gyermekeivel, majd könnyes szemmel búcsúzkodott a birminghami csapat szurkolóitól.
Akkor úgy tűnt, Martínez a pénzügyi fair play áldozata lehet, a drukkerek még adománygyűjtő oldalt is létrehoztak, hogy maradásra bírják a világbajnokot. A kapust Szaúd-Arábiából erősen csábították, de az 59-szeres argentin válogatott játékos nem akart a Közel-Keletre igazolni, és a szurkolók nagy örömére végül maradt Unai Emery együttesénél.
Miért maradt Emiliano Martínez az angol középcsapatnál?
Martínez maradásának több oka is volt. Többek között a Manchester United is érdeklődött iránta, de az utóbbi években gödörben lévő klubhoz való igazolás nem feltétlenül jelentett volna előrelépést a kapus számára. Ami a legnagyobb európai topklubokat illeti, 2025 nyarán a legtöbb sztárcsapatnak – pl. Bayern München, Real Madrid, Barcelona, Mancester City – már megvolt a stabil első számú kapusa, így Martínez számára nem nyílt egyértelmű lehetőség a váltásra.
Az is fontos tényező volt a maradás mellett, hogy az Aston Villa továbbra is európai kupaszereplő maradt, a nemzetközi porondon komoly ambíciókat mutatott.
Martínez többször beszélt arról az elmúlt években, hogy nem pusztán fizetés vagy presztízs alapján dönt, hanem az is számít neki, hogy versenyképes csapatban játsszon és megbecsüljék. Martínez mindemellett hosszú távú szerződéssel rendelkezik, így a Villa nincs rákényszerítve az eladására, ráadásul a klasszis kapusért jelentős összeget kérhet, ami szűkíti a potenciális vevők körét.
Martínez távozására a 2025/2026-os szezon után is csekély az esély, hiszen az argentin játékos ebben az idényben Európa-liga-győzelemhez segítette a klubot. A 33 éves sztár elmondhatja magáról, hogy pályafutása eddigi összes döntőjét, amelyben pályára lépett klubszinten és a válogatottban, egyaránt megnyerte.
Büszke vagyok rá, hogy maradtam. A helyes döntést hoztam”
– szögezte le nemrég Martínez. A világbajnok kapus kupagyőzelemmel zárta a szezont, a következő idényben pedig a Bajnokok Ligájában indulhat az Aston Villával. A Freiburg elleni El-döntő előtti bemelegítés során eltörte az egyik ujját, de hősiesen védett a fináléban, klubját 44 év után újra nemzetközi trófeához segítette.
Martínez az Aston Villáról többször úgy beszélt, mint arról a klubról, amely „megváltoztatta az életét”. Azt mondta, itt kapta meg azt a bizalmat és stabilitást,
amit korábban nem érzett folyamatosan az Arsenalnál. Emellett gyakran kiemelte a szurkolók és az öltöző kapcsolatát is. Edzőjével, Unai Emeryvel kölcsönösen tisztelik egymást, a baszk tréner többször nevezte a kapust a világ legjobbjának, Martínez pedig hangsúlyozta, hogy az ötszörös El-győztes szakember a földkerekség legjobb edzője. Ezek után biztosra vehető, hogy Emiliano Martínez nem megy sehová, a világbajnok argentin kapusnak a hazája mellett az Aston Villa a második otthona.
