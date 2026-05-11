Az eddig kvalifikált csapatok névsora egészen brutális mezőnyt vetít előre a Bajnokok Ligája következő idényére.

Már most félelmetes a következő Bajnokok Ligája-idény

Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

Mely csapatok lesznek ott biztosan a Bajnokok Ligája következő kiírásában?

Ott lesz többek között

a spanyol FC Barcelona, a Real Madrid, Atlético Madrid, valamint Villarrel, míg Angliát jelen állás szerint az Arsenal, a Manchester City és a Manchester United képviseli.

(Szoboszlai Dominik Liverpooljának a helye matematikailag még nem biztos.)

Németországból már biztos induló a Bayern München, a Borussia Dortmund, illetve Gulácsi Péter és Willi Orbán csapata, az RB Leipzig is, míg Franciaországból a Paris Saint-Germain és a Lens jutott be.

A már biztos résztvevők között szerepel továbbá az olasz Inter Milan, a holland PSV Eindhoven és a Feyenoord, a portugál FC Porto, Sallai Roland klubja, a török Galatasaray, valamint a Sahtar Donyeck is.

A BL új rendszerének megfelelően ismét 36 csapat szerepel majd az alapszakasznak megfelelő ligafázisban, így még 18 hely vár gazdára. A következő hetekben az európai topligák hajrája dönt arról, mely klubok csatlakoznak a már most is elképesztően erős mezőnyhöz.