Egy osztrák lap sem hagyta szó nélkül Magyar Péter botrányos kijelentését

Elképesztő nagyok az izgalmak! A 2026/27-es Bajnokok Ligája-idény mezőnye lassan körvonalazódik, ugyanis már 18 csapat matematikailag is bebiztosította helyét a sorozat ligaszakaszában. Legutóbb a holland Feyenoord és az ukrán Sahtar Donyeck csatlakozott a biztos indulók táborához, így a 36 helyből már pontosan a fele elkelt.

Az eddig kvalifikált csapatok névsora egészen brutális mezőnyt vetít előre a Bajnokok Ligája következő idényére.

Már most félelmetes a következő Bajnokok Ligája-idény
Mely csapatok lesznek ott biztosan a Bajnokok Ligája következő kiírásában?

Ott lesz többek között 

a spanyol FC Barcelona, a Real Madrid, Atlético Madrid, valamint Villarrel, míg Angliát jelen állás szerint az Arsenal, a Manchester City és a Manchester United képviseli.

 (Szoboszlai Dominik Liverpooljának a helye matematikailag még nem biztos.)

Németországból már biztos induló a Bayern München, a Borussia Dortmund, illetve Gulácsi Péter és Willi Orbán csapata,  az RB Leipzig is, míg Franciaországból a Paris Saint-Germain és a Lens jutott be.

A már biztos résztvevők között szerepel továbbá az olasz Inter Milan, a holland PSV Eindhoven és a Feyenoord, a portugál FC Porto, Sallai Roland klubja, a török Galatasaray, valamint a Sahtar Donyeck is.

A BL új rendszerének megfelelően ismét 36 csapat szerepel majd az alapszakasznak megfelelő ligafázisban, így még 18 hely vár gazdára. A következő hetekben az európai topligák hajrája dönt arról, mely klubok csatlakoznak a már most is elképesztően erős mezőnyhöz.

