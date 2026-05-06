A londoni visszavágón az Arsenal Bukayo Saka góljával 1-0-ra nyert az Atlético Madrid ellen, így 2-1-es összesítéssel 20 év után ismét bejutott a Bajnokok Ligája fináléjába. Mikel Arteta együttese hősiesen állta a sarat a mérkőzés utolsó szakaszában, ám a hajrában nemcsak a pályán volt feszültség: a kispadoknál is elszabadultak az indulatok.
Botrány a Bajnokok Ligája elődöntőjében: Diego Simeone kiakadt
A ráadás perceiben mindkét kispadnál eluralkodott a feszültség a szakmai stáb tagjain és a cserejátékosokon, ezért a játékvezető néhány sárga lapot még kiosztott, többek között a két vezetőedzőt, az Atlético csapatkapitányát, Kokét és az Arsenal cserekapusát, Kepa Arrizabalagát is figyelmeztetni kellett. A beszámolók szerint a vitát az váltotta ki, hogy az Arsenal sportigazgatója, Andrea Berta heves mozdulatokkal a csuklójára mutogatott, ezzel jelezve Daniel Siebert játékvezetőnek, hogy ideje lenne lefújni a meccset, ami azonban teljesen kihozta a sodrából a vendégeket irányító Diego Simeonét. Az argentin edző odarohant hozzá, és meglökte. A két fél között kisebb dulakodás alakult ki, amelybe a stábtagok is beavatkoztak, végül a negyedik játékvezető közbe avatkozott és lecsillapította a kedélyeket.
Bertának és Simeonénak van közös múltja
A helyzetet még érdekesebbé teszi, hogy Berta korábban 12 éven át az Atlético Madridnál dolgozott, így jól ismeri Simeonét, akivel a spanyol sajtó szerint közeli barátságot is ápolt. Az olasz szakember 2013-ban csatlakozott a madridi klubhoz, ahol kezdetben technikai igazgatóként, majd később sportigazgatóként tevékenykedett.
Bertát az év sportigazgatójának választották a 2019-es Globe Soccer Awards díjátadón, Simeonéval közösen pedig két spanyol bajnoki címet, Európa-ligát, európai Szuperkupát és spanyol kupát is nyert, mielőtt tavaly nyáron a londoni együtteshez csatlakozott volna.
Simone nem keresett kifogást, de szerinte elmaradt egy jogos tizenegyes
A spanyolok a második félidőben kétszer is tizenegyest reklamáltak, először akkor, amikor Giuliano Simeone a földre esett Gabriel Magalhaes óriási mentése után, illetve Antoine Griezmann esett el az 56. percben Riccardo Calafiori mellett a tizenhatoon belül, de a játékvezető büntető helyett az Arsenalnak ítélt szabadrúgást, mivel néhány másodperccel korábban Marc Pubill szabálytalankodott Gabriellel szemben. A mérkőzés után a madridiak vezetőedzőjét, Diego Simeonét is megkérdezték a vitatható esetről, de az argentin szakember nem tőle szokatlan módon ezúttal nem keresett kifogásokat a vereségre.
„Nem akarok egy olyan dologra koncentrálni most, mint a Griezmann esete. Nyilvánvaló volt, hogy szabálytalanság történt. A játékvezető szerint Marc szabálytalankodott az egyik Arsenal-játékossal szemben. Nincs értelme így erről beszélni. Ez csak kifogás lenne, és nem akarok kifogásokat keresni. Néha a bírók döntései nekünk kedveznek, néha nem. Ma este nem volt szerencsénk” – fogalmazott Diego Simeone, aki úgy fogalmazott, csak „nyugalmat” és „békét” érez, mert csapata mindent megtett a BL-döntőbe jutásért.
Eljutottunk oda, ahová senki sem gondolta volna, hogy el fogunk jutni, és egy hihetetlenül erős csapat méltó ellenfelei voltunk. Büszke vagyok arra, ahol most tartunk.
Az előszezonban azt mondtam, versenyben leszünk a trófeákért. És így is történt. Sajnos nem nyertünk semmit, de eljutottunk oda, ahová nem könnyű eljutni” – mondta az argentin szakember, aki sportszerűen gratulált kollégájának, Mikel Artetának.
„Gratulálok az Arsenalnak, megérdemlik a döntőbe jutást, mert hosszú évek óta küzdöttek ezért. Mikel Arteta már eddig is hihetetlen munkát végzett, szóval örülök a sikerüknek” – tette hozzá.
Az Atlético Madrid idén trófea nélkül zárja a szezont, miután elbukta a Király-kupa-döntőjét, a bajnoki versenyfutásból pedig korán kiszállt, ennek ellenére Simeone dicsérte a csapatát a nemzetközi kupaszereplésért, különösen, hogy a negyeddöntőben a Barcelonát ejtették ki.
„Minden szempontból óriásit fejlődtünk, Európában és világszerte is elismert csapat lettünk. De a szurkolók nyerni akarnak. Az elődöntőbe jutás nem elég”
– mondta Simeone.
Az Atlético Madridnak továbbra is várnia kell története első BL-győzelmére. Diego Simeone irányítása alatt ugyan 2014-ben és 2016-ban döntőt játszhatott a spanyol együttes, de mindkétszer alulmaradt a városi rivális Real Madrid ellen. Ráadásul különösen fájó lehet, hogy először kaptak ki európai kupasorozat elődöntőjében angol riválistól – az Európa-liga 2009/10-es kiírásában a Liverpoolt búcsúztatták idegenben szerzett góllal, a Bajnokok Ligája 2013/14-es szezonjában a Chelsea ellen jutottak tovább 3-1-es összesítéssel, míg 2018-ban éppen az Arsenalt kiejtve jutottak be az El-döntőbe.
Bajnokok Ligája elődöntő, visszavágó:
Arsenal-Atlético Madrid 1-0 (1-0)
London, Emirates Stadion, v.: Daniel Siebert (német)
gólszerző: Saka (45.) sárga lap: Pubill (81.), Koke (94.)
Továbbjutott: az Arsenal, 2-1-es összesítéssel.
