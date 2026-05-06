A londoni visszavágón az Arsenal Bukayo Saka góljával 1-0-ra nyert az Atlético Madrid ellen, így 2-1-es összesítéssel 20 év után ismét bejutott a Bajnokok Ligája fináléjába. Mikel Arteta együttese hősiesen állta a sarat a mérkőzés utolsó szakaszában, ám a hajrában nemcsak a pályán volt feszültség: a kispadoknál is elszabadultak az indulatok.

Diego Simeone dühös volt a Bajnokok Ligája-búcsú után

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Botrány a Bajnokok Ligája elődöntőjében: Diego Simeone kiakadt

A ráadás perceiben mindkét kispadnál eluralkodott a feszültség a szakmai stáb tagjain és a cserejátékosokon, ezért a játékvezető néhány sárga lapot még kiosztott, többek között a két vezetőedzőt, az Atlético csapatkapitányát, Kokét és az Arsenal cserekapusát, Kepa Arrizabalagát is figyelmeztetni kellett. A beszámolók szerint a vitát az váltotta ki, hogy az Arsenal sportigazgatója, Andrea Berta heves mozdulatokkal a csuklójára mutogatott, ezzel jelezve Daniel Siebert játékvezetőnek, hogy ideje lenne lefújni a meccset, ami azonban teljesen kihozta a sodrából a vendégeket irányító Diego Simeonét. Az argentin edző odarohant hozzá, és meglökte. A két fél között kisebb dulakodás alakult ki, amelybe a stábtagok is beavatkoztak, végül a negyedik játékvezető közbe avatkozott és lecsillapította a kedélyeket.

Bertának és Simeonénak van közös múltja

A helyzetet még érdekesebbé teszi, hogy Berta korábban 12 éven át az Atlético Madridnál dolgozott, így jól ismeri Simeonét, akivel a spanyol sajtó szerint közeli barátságot is ápolt. Az olasz szakember 2013-ban csatlakozott a madridi klubhoz, ahol kezdetben technikai igazgatóként, majd később sportigazgatóként tevékenykedett.

Bertát az év sportigazgatójának választották a 2019-es Globe Soccer Awards díjátadón, Simeonéval közösen pedig két spanyol bajnoki címet, Európa-ligát, európai Szuperkupát és spanyol kupát is nyert, mielőtt tavaly nyáron a londoni együtteshez csatlakozott volna.

Simone nem keresett kifogást, de szerinte elmaradt egy jogos tizenegyes

A spanyolok a második félidőben kétszer is tizenegyest reklamáltak, először akkor, amikor Giuliano Simeone a földre esett Gabriel Magalhaes óriási mentése után, illetve Antoine Griezmann esett el az 56. percben Riccardo Calafiori mellett a tizenhatoon belül, de a játékvezető büntető helyett az Arsenalnak ítélt szabadrúgást, mivel néhány másodperccel korábban Marc Pubill szabálytalankodott Gabriellel szemben. A mérkőzés után a madridiak vezetőedzőjét, Diego Simeonét is megkérdezték a vitatható esetről, de az argentin szakember nem tőle szokatlan módon ezúttal nem keresett kifogásokat a vereségre.