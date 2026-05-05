A labdarúgó Bajnokok Ligája kedd esti elődöntőjében az Arsenal fogadja az Atlético Madridot a párharc londoni visszavágóján. Az első mérkőzés 2-2-es döntetlennel ért véget Madridban, így mondhatni 0-0-ról folytathatják a csapatok.

Mégis mennyi pénzt kap az, aki bejut a budapesti Bajnokok Ligája-döntőbe?

A spanyol Marca című lap írta meg, hogy az Atlético Madrid a mostani szezonban már több mint 75 millió eurót keresett a nemzetközi porondon, ehhez pedig hozzácsapódna egy tekintélyes össze, amennyiben a Matracosok bejutnának a budapesti BL-döntőbe. Mint írják, a kedd esti találkozó nyertese 18,5 millió eurót kap az UEFA-tól,

valamint további 6,5 milliót, amennyiben meg is nyeri a finálét. Nem elhanyagolható az európai Szuperkupa sem, amely során négy milliót fizetnek, plusz még egyet, ha azt is megnyeri az adott csapat.

Kiemelik a spanyolok, hogy ezek az összegek még nem tartalmazzák a televíziós bevételeket.

Amióta Diego Simeone átvette a csapat irányítását (2011), azóta a Madrid 935 millió eurót szedett össze csak a Bajnokok Ligájában, amely sorozatban eddig kétszer jutottak a fináléba, viszont mindkét esetben alulmaradtak a városi riválissal szemben. A lisszaboni 2014-es döntőben hosszabbítás után kaptak ki, míg 2016-ban, Milánóban tizenegyesekkel bukták el a serleget.

Simeone így harmadik alkalommal vezetheti döntőbe a csapatát, s amennyiben ezt megteszi, úgy Budapesten a Paris Saint-Germain-Bayern München páros közül kaphat majd ellenfelet.