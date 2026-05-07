Az Arsenal kedd este sikerrel vette az Atlético Madrid elleni akadályt, s 2-1-es összesítéssel megnyerte az elődöntős párharcát, ezzel első csapatként jutott be a budapesti Bajnokok Ligája-fináléba. A találkozó egyetlen gólját Bukayo Saka szerezte, aki ezzel húsz éve nem látott örömet szerzett az Ágyúsoknak. A mámoros éjszakát követte a fekete leves, amikor az angol szurkolók elkezdték megtervezni a budapesti útjukat, majd az árak láttán elállt a lélegzetük.

Hogyan jutnak a budapesti Bajnokok Ligája-döntőre az Arsenal-szurkolók?

Declan Rice a kedd esti győzelem után felszólította a szurkolókat, hogy legalább kétszázezren utazzanak el Magyarországra, hogy a helyszínen szurkolják ki történetük első BL-győzelmét. Ám ez közel sem lesz egyszerű feladat, hiszen magára a döntőre is korlátozott számban érhetők el a belépők, s amennyiben ezeket meg is szerzik a szurkolók, úgy újabb problémával kell szembenézniük.

A The Guardian cikke szerint a közvetlen budapesti repülőjáratok akár 1500 fontig is kilőhetnek, a Puskás Stadionhoz legközelebbi szállodaszobákat pedig 32 kilóméterre kell keresni. Mint írták,

ez lehet a történelem legdrágább BL-döntője.

Tom Hall utazási szakértő szerint azonban van megoldás, hiszen nem kell közvetlenül Budapestre repülni, hogy elérjék a szurkolók a célállomást. Az Arsenal-bérletes szakember szerint egy kis szerencse és rugalmasság kérdése az egész.

„Általánosságban elmondható, hogy Budapestre repülővel nem érdemes menni, de könnyen lehet találni egy közelebbi pontot, hogy onnan fejezzék be az utat” − mondta a szakértő, akinek több ismerőse is Pozsonyba vagy Bécsbe foglalt, de saját példát is hozott.

Én láttam kétszáz font alatti közvetlen oda-vissza járatokat Bukarestre, ahonnan csupán egy tizenöt órás busz-, vagy vonatút választ el bennünket.”

Érdekesség, hogy London és Budapest között is létezik közvetlen buszjárat, a bökkenő csupán az, hogy az út 48 órát vesz igénybe, s Nürnbergben kell eltölteni egy egész éjszakát.

Ami pedig a további gondokat illeti

Az UEFA állítólag 16824 jegyet különített el az Arsenalnak, amely a Puskás Aréna kapacitásának nagyjából 27 százalékát teszi ki. A belépőket egy olyan sorsoláson osztják ki, mely során először a bérletesek vásárolhatnak.