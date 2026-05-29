A budapesti Bajnokok Ligája-döntő óriási lehetőség az észak-londoni csapat számára, amely fennállása során eddig csak egyszer szerepelt a legrangosabb európai kupasorozat fináléjában.

Az Arsenal már a Puskás Arénában edzett a Bajnokok Ligája-döntő előtt

A 2006-os BL-döntőt az Arséne Wenger vezette Arsenal 2-1-re elveszítette az FC Barcelona ellen, így most Mikel Arteta együttese viheti véghez azt, amit a legendás francia menedzser nem tudott megtenni 22 éven át tartó regnálása alatt.

​Az Arsenal sztárjai gyerekkoruk óta a Bajnokok Ligája-trófeáról álmodoznak

A szombati mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón az Arsenal csapatkapitánya, norvég Martin Ødegaard, valamint a klub saját nevelésű játékosa, az angol válogatott Bukayo Saka nyilatkozott a sajtó munkatársainak.

Kisgyerek korom óta ez az álmom. A foci az életem része volt, a barátimmal kezdtünk játszani a ház mellett, azóta ennek a trófeának a megnyerése az álmom. És ez hatványozódott az elmúlt hetekben”

– mondta Ødegaard, az Arsenal csapatkapitánya, akinek mondandójára Bukayo Saka azonnal rákötött.

„Nem gondolok a nyomásra, csak szeretném kiélvezni. Tudjuk, hogy indult az utam. Nyolc évesen kerültem az Arsenalhoz, most pedig megnyertük a Premier League-et, és duplázhatunk is. Történelmi siker lenne a klubnak, és már ennek gondolatát is imádom” – vélekedett az angol válogatott szélső.

Bukayo Saka remek hangulatban volt a meccs előtti sajtótájékoztatón

„Különleges, hogy 22 év után ismét bajnokok lettünk. Most a BL-ben akarunk történelmet írni. Ha megérzed a győzelem ízét, még többet akarsz. Remélem, magasba emelhetem a trófeát a szurkolóink előtt” – folytatta Ødegaard, aki arról is beszélt, mit jelentett bajnoki címet nyerni az észak-londoni csapattal.

Nem érzem magam másnak a bajnoki cím miatt. Nagyon fontos volt, mert régóta harcoltunk érte, sokan azt hitték nem tudjuk megcsinálni, úgyhogy ezt most lerázatjuk magunkról. A meccs előtt most a jó energiákat próbáljuk hasznosítani, amin pedig keresztülmentünk, az a felkészített minket az összecsapásra. Tudjuk mi az erősségeink. Megnyertük a Premier League-et, a világ legerősebb bajnokságát. Hiszünk magunkba, a futballunk pedig mindenre képessé tesz minket. Nagy meccs lesz, nagyon bízom a csapatban. Készen állunk a döntőre”

– mondta a norvég középpályás, aki Patrick Vieirától, az Arsenal 2004-es bajnokcsapatának kapitányától is kapott biztató üzenetet a BL-döntő előtt.