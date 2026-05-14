Az Arsenal számára már csak három mérkőzés van hátra a szezonból, de mindhárom élet-halál meccs. Az észak-londoni csapat két pont előnnyel vezet a Premier League-ben a Manchester City előtt, ha megnyeri mindkét hátralévő mérkőzését, akkor 22 év után ismét bajnoki címet ünnepelhet. Emellett ott van még a május 30-án sorra kerülő budapesti Bajnokok Ligája-döntő is, ahol a címvédő Paris Saint-Germainnel csapnak majd össze az Ágyúsok.

A holland Jurriën Timber (balra) talán pályára léphet a budapesti Bajnokok Ligája-döntőn

Az Arsenal az idei BL-szezonban mindössze hat gólt kapott, Európa legjobb védelme magasan az észak-londoni csapaté, ebben pedig nagy szerepe van a holland Jurriën Timbernek, aki elképesztő munkát végez a jobb oldalon.

A Bajnokok Ligája-döntőben térhet vissza az Arsenal sztárja?

A 24 éves holland válogatott jobbhátvéd márciusban lágyéksérülést szenvedett az Everton elleni bajnoki mérkőzésen, azóta nem lépett pályára.

Mikel Arteta korábban már jelezte, hogy Timber problémája összetettebb, mint azt először gondolták, ugyanakkor Ben White szezonvégi kiesése – belső oldalszalag-sérülés miatt – még fontosabbá teszi a holland játékos esetleges visszatérését. Arra a kérdésre, hogy van-e esély Timber idei visszatérésére, az Arsenal edzője így válaszolt:

„Van rá esély, de őszintén szólva nem tudom megmondani, mekkora ez az esély. Mindent meg fog tenni azért, hogy ezt az esélyt a lehető legrövidebb időn belül valóra váltsa” – mondta a baszk szakember, aki próbált bizakodó lenni a holland játékos állapotával kapcsolatban.

Mikel Arteta nagyon bízik kulcsjátékosa visszatérésében

„Az elmúlt néhány napban valamennyit javult a helyzete, jobban érzi magát. Megpróbáljuk a lehető leggyorsabban újra bevethető állapotba hozni, de majd meglátjuk. Már egy ideje harcképtelen.

Rendkívül fontos játékos számunkra. Ezt mindenki tudja, és ő mindent megtesz azért, hogy bármilyen formában segítse a csapatot. Tudjuk, milyen vezetői képességei vannak, milyen kvalitású játékos, és mennyire szüksége van rá a csapatnak. Mindent megpróbál”

– tette hozzá Mikel Arteta, akinek a csapata jövő hétfőn a már kiesett Burnley-t fogadja a Premier League 37. fordulójában.