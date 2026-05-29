A 2019-ben visszavonult Ashley Cole tagja volt a 2004-ben veretlenül Premier League-et nyert Arsenalnak, a legtöbb meccset a Chelsea színeiben játszotta, később pedig az AS Romában és az LA Galaxy csapatában is megfordult. A londoni kékekkel a Bajnokok Ligája-trófeát is elhódította 2012-ben, tehát pontosan tudja, milyen érzés BL-döntőben pályára lépni.

A budapesti Bajnokok Ligája-döntő előtt Ashley Cole is megszólalt

A Bajnokok Ligája-győztes sztárt lenyűgözte Budapest

„Most először van alkalmam igazán körülnézni és felfedezni ezt a gyönyörű várost. Nagyon tetszik, fantasztikus hely. Tudom, hogy Magyarországon hatalmas a futball iránti szenvedély, és a magyar szurkolók az egész világ futballját figyelemmel követik.

Mindig jó érzés új országokba ellátogatni, időt tölteni más kultúrákban. Nagyon élveztem a fogadtatást és az elismerést”

– nyilatkozta a Borsnak Ashley Cole, aki a Hősök terén csütörtökön megrendezett Foci–Kézi Challenge sztárvendége volt.

A 107-szeres angol válogatott balhátvéd számára a BL-trófea elhódítása egy valóra vált gyerekkori álom volt, majd azt is elárulta, mit vár az idei budapesti BL-döntőtől, az Arsenal és a címvédő PSG csatájától.

Ashley Cole BL-győzelmet ünnepelhetett a Chelsea-vel 2012-ben

„Nehéz megjósolni. Nagyon várom a találkozót, hiszen két kiváló csapat csap össze, amelyek megnyerték a saját bajnokságukat, és most Európa egyik legnagyobb trófeájáért harcolnak.

Bármi megtörténhet. Ha az Arsenal megőrzi a jelenlegi lendületét, akár nyerhet is, ugyanakkor a PSG rendkívül erős, és címvédőként érkezik.

Tényleg nehéz megmondani, melyikük lesz a győztes” – mondta a Chelsea legendája.