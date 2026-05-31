A Budapesti Rendőr-főkapitányság a Facebook-oldalán számolt be vasárnap a szombati történésekről. Tájékoztatásuk szeirnt rendben, komoly rendbontás nélkül zajlott a Bajnokok Ligája-döntő.

Bajnokok Ligája-döntő: a rendőrség jól végezte dolgát

Nem történt tömegverekedés vagy más súlyos bűncselekmény a BRFK vasárnapi tájékoztatása szerint. A rendőrök hat embert fogtak el, és három személyt állítottak elő, összesen pedig csupán 13 egyedi jogsértés során kellett intézkedniük.

„Tekintve a sportesemény súlyát és a látogatók számát, ez rendkívül alacsonynak tekinthető, különösen, más országokban rendezett hasonló mérkőzésekkel összevetve” — írta Facebook-oldálán a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A rendőrség megjegyzi: köszönik a lakosság türelmét és együttműködését.

Munkájuk azonban még nem ért véget a BL-döntő kapcsán. A PSG-Arsenal meccs után a finálét követő napon „továbbra is megfelelő számú erővel” biztosítják Budapestet, a repülőteret valamint az egész ország közrendjét a rendőrök, ameddig valamennyi szurkoló haza nem utazik.

A Bajnokok Ligája döntőjét a francia Paris Saint-Germain nyerte. Az 1—1-es rendes játékidő után a hosszabbításban sem született döntés, a tizenegyespárbajban pedig 4-3-ra győzött a PSG, amely ezzel a sikerrel megvédte címét a sorozatban.