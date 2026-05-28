Talán azt még a labdarúgást kevésbé kedvelők is tudják, hogy idén Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét. A finálét a címvédő Paris Saint-Germain és az Arsenal vívja majd szombaton a Puskás Arénában, a magyar főváros pedig alaposan fel is készült a közelgő csúcseseményre. A BL-döntőt felvezető rendezvénynek a Hősök tere ad otthont, az impozáns helyszínen május 28. és 31. között ingyenesen látogatható a Bajnokok Fesztiválja (Champions Festival).

A Bajnokok Ligája szerelmesei ellepték a Hősök terét

Hamisítatlan Bajnokok Ligája-hangulat a Hősök terén: de mennyi az annyi?

A szervezők szerint a nagyobb tömeg pénteken, az abszolút csúcs pedig értelemszerűen szombaton, a finálé előtt várható majd, de már a rendezvény első napján, munkaidőben is szép számmal érkeztek az érdeklődők. A szurkolókat rengeteg ügyességi játék, focis program, élő szórakoztató műsor és meglepetés várja a helyszínen, ahol természetesen bőven van lehetőség vásárlásra is – legyen szó ételről, italról, ajándéktárgyakról, vagy akár a Bajnokok Ligája-trófea kicsinyített másáról.

Az ajándékboltba betérve nagyjából az fogadott, amire számítottam.

Aki költekezni óhajt, annak azért érdemes mélyen a zsebébe nyúlnia,

ugyanis nem lehet azt mondani, hogy a magyar átlagfizetéshez szabták volna az összegeket. Egy szurkolói sálért például 11 000 forintot kérnek el, de lehet kapni 58 000 forintért BL-döntős labdát is. A 29 000 forintért árult szurkolói mez láttán már a szemem se rebbent, de azon némileg meglepődtem, hogy miniatűr BL-trófeát többféle méretben is be lehet szerezni. Ezek árazása is megér egy misét: a boltban található változatok közül a legkisebbért 10 000 forintot, az eggyel nagyobbért 17 500 forintot, a legnagyobbért pedig 50 ezer forintot kell leszurkolni. Fontos tudnivaló, hogy a fesztivál teljesen készpénzmentes, fizetni bankkártyával vagy a helyszínen feltölthető prepaid kártyával lehet.

A Bajnokok Ligája kicsinyített mását többféle méretben és áron is lehet kapni

Mi a helyzet az ételekkel és az italokkal?

Ami az étkezést és a szomjoltást illeti, bőven van választék, az árazás pedig a Budapest belvárosában megszokott összegektől nem tér el durván.

A sörök terén 2000 forint egy korsó az alkoholos változatból, az alkoholmentes 1400 forintért kapható, bár ez csupán 0,33-as kiszerelében érhető el.

A visszaváltható műanyag repohárért 770 forintot kell fizteni, igaz, ennek az ára a QR-kód révén könnyedén visszatéríthető. Ételekből rengeteg félét árulnak, az egyszerűbb szendvicsektől kezdve a hamburgereken át különböző boxok, tálak és halas finomságok várják az ínyenceket. Példának okáért egy egyszerűbb, de azért nem kisméretű szendvics 3 000 forintért kapható, de egy tartalmasabb box ára már súrolja a 10 000 forintot.