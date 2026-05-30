Jannisz Antetokunmpo rengeteg beszédtémát szolgáltat az NBA világában, hiszen minden bizonnyal az előttünk álló nyáron elhagyja a Milwaukee Bucks kosárlabdacsapatát. A 31 éves görög szörny 2013-ban érkezett meg a ligába, ahol kétszer választották meg az év legértékesebb játékosának (MVP), egyszer pedig bajnok lett, viszont a mostani idényben csupán 36 mérkőzésen lépett pályára. Persze a sikertelen szezon nem jelenti azt, hogy Antetokunmpo nem kapcsolódhatna ki, így a budapesti Bajnokok Ligája-döntőre is ellátogatott.

Antetokunmpo megtippelte a Bajnokok Ligája-döntő végeredményét

A görög kosárlabdázó a PlayStation kitelepülésének egyik, ha nem a legnagyobb sztárja volt a Hősök terén, de még mielőtt megtippelte volna a döntő kimenetelét, az NBA-ről is kérdezték. Antetokunmpo úgy véli, hogy a New York Knicks − legyen bárki is az ellenfele a nagydöntőben − nyeri idén az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságot, a legkeményebb szurkolótáborral rendelkező csapatok pedig szerinte a Boston Celtics és a Philadelphia 76ers. Utóbbi megszólalása egyébként pletykák tömkelegét indította el az interneten.

A kétszeres MVP végül 2-1-es Arsenal-győzelmet tippelt, amit nagy mosollyal mutatott meg a kamerának, talán nem is véletlenül.

Antetokunmpo ugyanis köztudottan nagy kedvelője a labdarúgásnak, egy korábbi, 2020-as interjúban pedig azt is elárulta, hogy már gyerekkorában is szurkolt az Arsenalnak.

„Gyermekkoromban rengeteg futballt néztem. Az édesapám is játszott, ez volt akkor az életünk. Aztán 13 éves koromban elkezdtem kosárlabdázni,

de attól még a kedvenc csapatom az Arsenal volt, illetve Thierry Henry. Kedvelem még a PSG-t is, főleg akkor, amikor Zlatan Ibrahimovic még ott játszott. De ettől függetlenül én Arsenal-szurkoló vagyok.”

A görög szörny tehát a Puskás Arénában a londoniaknak fog szurkolni, de minden bizonnyal annyira nem lesz csalódott, ha esetleg a PSG megvédi a címét szombat este.