Az Arsenal történelmet írhat a budapesti BL-döntőben. Mikel Arteta, az angol bajnok Arsenal edzője a Puskás Arénában megtartotta hivatalos sajtótájékoztatóját a budapesti Bajnokok Ligája-döntő előtt. Az Ágyúsok a 140 éves fennállásuk során először hódíthatják el a legrangosabb európai kupatrófeát, ehhez azonban le kellene győzniük a kontinens legfélelmetesebb csapatát. Mikel Arteta…

Mikel Arteta csapat százszázalékos teljesítménnyel nyerte meg a Bajnokok Ligája alapszakaszát, nem mellesleg a döntőig vezető után mindössze hat gólt kapott 14 mérkőzésen, így nem túlzás azt állítani, hogy az Arsenal jelenleg Európa legjobb védekező csapata. 

Mikel Arteta a klub történetében először vezetheti Bajnokok Ligája-győzelemre az Arsenalt
Fotó: Adrian Dennis/AFP

Az észak-londoni gárdának elképesztő szezonja van, hiszen 22 év után ismét elhódította a bajnoki címet a Premier League-ben, így a budapesti Bajnokok Ligája-döntő eredményétől függetlenül remek idényt fog zárni. 

Az Arsenal edzője a Bajnokok Ligája-trófeával szeretne hazatérni

Az Arsenal a 140 éves fennállása során eddig csak egyszer játszott BL-döntőt, a 2006-os fináléban azonban Arséne Wenger csapata 2-1-re kikapott az FC Barcelonától. 

Nagyon jó volt a felkészülésünk. Azért vagyunk itt, mert megérdemeljük. Holnap pedig meg kell harcolnunk azért, hogy felemelhessük a trófeát” 

– kezdte a baszk szakember a Puskás Arénában tartott sajtótájékoztatón, és azonnal megosztott egy jó hírt az Arsenalért szorítóknak. 

Az Ágyúsok szurkolóit leginkább az foglalkoztatja a finálé előtt, hogy van-e esély Jurriën Timber játékára. A holland válogatott jobbhátvéd Mikel Arteta egyik legfontosabb játékosa, azonban egy ágyéksérülés miatt két és fél hónapja nem lépett pályára. A 24 éves játékos ugyan bekerült a hollandok világbajnokságra készülő keretébe, azonban az állapotáról semmit sem lehet tudni – azon kívül, hogy elutazott a csapattal Budapestre. 

Arsenal's Spanish manager Mikel Arteta addresses a MD-1 press conference on May 29, 2026, the eve of the UEFA Champions League final football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Arsenal at the Puskas Arena in Budapest. Paris Saint-Germain (PSG) face Arsenal in the UEFA Champions League final football match on May 30, 2026 in Budapest. (Photo by INA FASSBENDER / POOL / AFP)
Mikel Arteta szenzációs bejelentést tett a meccs előtti sajtótájékoztatón
Fotó: Ina Fassbender/POOL/AFP

Arteta már az első kérdés után megerősítette, hogy a holland jobbhátvéd felépült sérüléséből, és kijelentette, hogy játszani fog a Puskás Arénában. 

Ha körbenézek, látom az örömöt, hogy mindenki játszani szeretne. Mindenki érti, mire van szükség ahhoz, hogy lehetőséget kapjon a Bajnokok Ligája-döntőben. Óriási lehetőség előtt állunk, új fejezetet nyithatunk, ami történelmi fejezet lehetne a klub életében. Mondtam a srácoknak, hogy a győzelemhez bátorságra van szükség” 

– folytatta Arteta, aki Luis Enriquéről, a PSG edzőjéről azt mondta, hogy a munkája mindig is referenciapont volt számára. Hangsúlyozta, hogy a spanyol szakember rátette az identitását a Paris Saint-Germainre. 

Arsenal's Spanish manager Mikel Arteta addresses a MD-1 press conference on May 29, 2026, the eve of the UEFA Champions League final football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Arsenal at the Puskas Arena in Budapest. Paris Saint-Germain (PSG) face Arsenal in the UEFA Champions League final football match on May 30, 2026 in Budapest. (Photo by INA FASSBENDER / AFP)
Mikel Arteta rendkívül készségesen nyilatkozott
Fotó: Ina Fassbender/AFP

„Nincs rajtunk nyomás, a bajnoki cím megnyerése után csak nagyobbak lettek az ambícióink. A második trófeát is akarjuk. Mindig nagy célokat tűzünk ki magunk elé. Megmutattunk az elmúlt két évben, hogy képesek vagyunk rá. Ha felemeled a trófeát, megfog az érzés, és azonnal szeretnéd megismételni. Holnap lesz rá lehetőségünk” – vélekedett az Arsenal edzője, aki elismerte, hogy a PSG a szombati finálé esélyese. 

Örömmel tölt el, amiket a láttam a tavalyi PSG elleni párharc visszanézése közben. Közel voltunk az elődöntőben, de nem volt szerencsénk. Holnap viszont egy másik meccs lesz. A Paris Saint-Germain a címvédő, tavaly ők emelhették magasba a trófeát, úgyhogy ők a favoritok, de azért vagyunk itt, hogy elvegyük tőlük a trófeát” 

– tette hozzá Mikel Arteta, aki elárulta, hogy ma este nyugodtan fog aludni, mert a finálé előtt elvégezte a szükséges munkát, akárcsak csapata minden tagja.

A Bajnokok Ligája-döntőt szombat este hat órától rendezik a Puskás Arénában. A mérkőzés játékvezetője a német Daniel Siebert lesz. A találkozót az Origo élőben közvetíti a helyszínről.

