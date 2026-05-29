Mikel Arteta csapat százszázalékos teljesítménnyel nyerte meg a Bajnokok Ligája alapszakaszát, nem mellesleg a döntőig vezető után mindössze hat gólt kapott 14 mérkőzésen, így nem túlzás azt állítani, hogy az Arsenal jelenleg Európa legjobb védekező csapata.
Az észak-londoni gárdának elképesztő szezonja van, hiszen 22 év után ismét elhódította a bajnoki címet a Premier League-ben, így a budapesti Bajnokok Ligája-döntő eredményétől függetlenül remek idényt fog zárni.
Az Arsenal edzője a Bajnokok Ligája-trófeával szeretne hazatérni
Az Arsenal a 140 éves fennállása során eddig csak egyszer játszott BL-döntőt, a 2006-os fináléban azonban Arséne Wenger csapata 2-1-re kikapott az FC Barcelonától.
Nagyon jó volt a felkészülésünk. Azért vagyunk itt, mert megérdemeljük. Holnap pedig meg kell harcolnunk azért, hogy felemelhessük a trófeát”
– kezdte a baszk szakember a Puskás Arénában tartott sajtótájékoztatón, és azonnal megosztott egy jó hírt az Arsenalért szorítóknak.
Az Ágyúsok szurkolóit leginkább az foglalkoztatja a finálé előtt, hogy van-e esély Jurriën Timber játékára. A holland válogatott jobbhátvéd Mikel Arteta egyik legfontosabb játékosa, azonban egy ágyéksérülés miatt két és fél hónapja nem lépett pályára. A 24 éves játékos ugyan bekerült a hollandok világbajnokságra készülő keretébe, azonban az állapotáról semmit sem lehet tudni – azon kívül, hogy elutazott a csapattal Budapestre.
Arteta már az első kérdés után megerősítette, hogy a holland jobbhátvéd felépült sérüléséből, és kijelentette, hogy játszani fog a Puskás Arénában.
Ha körbenézek, látom az örömöt, hogy mindenki játszani szeretne. Mindenki érti, mire van szükség ahhoz, hogy lehetőséget kapjon a Bajnokok Ligája-döntőben. Óriási lehetőség előtt állunk, új fejezetet nyithatunk, ami történelmi fejezet lehetne a klub életében. Mondtam a srácoknak, hogy a győzelemhez bátorságra van szükség”
– folytatta Arteta, aki Luis Enriquéről, a PSG edzőjéről azt mondta, hogy a munkája mindig is referenciapont volt számára. Hangsúlyozta, hogy a spanyol szakember rátette az identitását a Paris Saint-Germainre.
„Nincs rajtunk nyomás, a bajnoki cím megnyerése után csak nagyobbak lettek az ambícióink. A második trófeát is akarjuk. Mindig nagy célokat tűzünk ki magunk elé. Megmutattunk az elmúlt két évben, hogy képesek vagyunk rá. Ha felemeled a trófeát, megfog az érzés, és azonnal szeretnéd megismételni. Holnap lesz rá lehetőségünk” – vélekedett az Arsenal edzője, aki elismerte, hogy a PSG a szombati finálé esélyese.
Örömmel tölt el, amiket a láttam a tavalyi PSG elleni párharc visszanézése közben. Közel voltunk az elődöntőben, de nem volt szerencsénk. Holnap viszont egy másik meccs lesz. A Paris Saint-Germain a címvédő, tavaly ők emelhették magasba a trófeát, úgyhogy ők a favoritok, de azért vagyunk itt, hogy elvegyük tőlük a trófeát”
– tette hozzá Mikel Arteta, aki elárulta, hogy ma este nyugodtan fog aludni, mert a finálé előtt elvégezte a szükséges munkát, akárcsak csapata minden tagja.
A Bajnokok Ligája-döntőt szombat este hat órától rendezik a Puskás Arénában. A mérkőzés játékvezetője a német Daniel Siebert lesz. A találkozót az Origo élőben közvetíti a helyszínről.
