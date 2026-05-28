Az Arsenal szenzációs szenzont produkált. Mikel Arteta együttese 22 éves után ismét az élen végzett a Premier League-ben, története során pedig másodszor jutott be a Bajnokok Ligája-döntőbe.

Az Arsenal így indult a budapesti Bajnokok Ligája-döntőre

Az Ágyúsok először 2006-ban szerepelhettek a legrangosabb európai kupasorozat fináléjában, azonban a Saint-Denis-ben rendezett döntőben a Barcelona 2-1-es győzelmet aratott.

Az Ágyúsok megérkeztek a Bajnokok Ligája-döntőre

Az Ágyúsok csütörtök délután elindultak Londoból a BL-döntő helyszínére, este hat óra után pedig landoltak is Budapesten.

Mikel Arteta, az Arsenal edzője péntek este 18.15-től két játékosa társaságában tart majd sajtótájékoztatót, ezt követően pedig edzést vezényel majd együttesének a Puskás Aréna gyepszőnyegén.