Szombat este hat órától a 67 ezer fő befogadására alkalmas Puskás Arénában rendezik a 2025/26-os szezon BL-döntőjét. Az angol bajnok Arsenal csütörtök délután útnak indult Budapestre, és kora este meg is érkezett a Bajnokok Ligája-döntő helyszínére.

Az Arsenal szenzációs szenzont produkált. Mikel Arteta együttese 22 éves után ismét az élen végzett a Premier League-ben, története során pedig másodszor jutott be a Bajnokok Ligája-döntőbe

Az Arsenal így indult a budapesti Bajnokok Ligája-döntőre
Fotó: arsenal@instagram

Az Ágyúsok először 2006-ban szerepelhettek a legrangosabb európai kupasorozat fináléjában, azonban a Saint-Denis-ben rendezett döntőben a Barcelona 2-1-es győzelmet aratott. 

Az Ágyúsok megérkeztek a Bajnokok Ligája-döntőre

Az Ágyúsok csütörtök délután elindultak Londoból a BL-döntő helyszínére, este hat óra után pedig landoltak is Budapesten. 

Mikel Arteta, az Arsenal edzője péntek este 18.15-től két játékosa társaságában tart majd sajtótájékoztatót, ezt követően pedig edzést vezényel majd együttesének a Puskás Aréna gyepszőnyegén. 

