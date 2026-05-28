Bajnokok Ligája-lázban ég Budapest. A Liverpool legendás focistája, Jamie Carragher is a magyar fővárosba látogat, ő lesz a házigazdája a hivatalos Paramount+ és Sports Illustrated partinak, a Football After Dark névre hallgató eseménynek.

A budapesti Bajnokok Ligája-döntő mindent visz

A Bajnokok Ligája fináléja kapcsán óriási az érdeklődés, a magyar fővárosban az éjszakai élet a szokásosnál jobban felpezsdül majd a PSG és az Arsenal csúcsrangadója miatt. A Puskás Arénában szombaton sorra kerülő csúcsesemény kapcsán az egyik ismert budapesti szórakozóhelyen rendezik meg péntek este a Football After Dark névre keresztelt bulit, amelynek sztárvendége és házigazdája Jamie Carragher lesz. Az eseményen a futballvilág elitje is megfordulhat a VIP-szektorban.

A 38-szoros angol válogatott Carragher hosszú éveken át futballozott a Liverpoolban, a csapat 2005-ös BL-győzelmének is a részese volt. Visszavonulása óta leginkább tévés szakértőként tevékenykedik, a szezon során többször is élesen bírálta a magához képest gyenge szezont futó Liverpoolt.