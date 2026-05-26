Az Arsenal—Paris Saint Germain csúcsmeccsen kívül is bőven lesz látnivaló. A budapesti Bajnokok Ligája-döntő előtt az UEFA számos felvezető programot szervez, az egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó esemény a Legendák Tornája lesz, amelyen korábbi világsztárok lépnek pályára a Papp László Sportarénában.

Sztárparádé az Arénában: világsztárok hada érkezik a budapesti Bajnokok Ligája-döntőre

A tornán négy csapat lép majd pályára, a csapatkapitányok pedig Luís Figo, Cafu, Ivan Rakitic és Juhász Roland lesznek. A négy kapitány egy-egy sztárokkal teli csapatokat vezethet május 29-én, most azonban arra is fény derült, kik érkeznek Budapestre.

Négyükön kívü számos másik világsztár is a magyar fővárosba látogat. A Legendák Tornáján pályára lép majd Xavi, Roberto Carlos, David Silva, Theo Walcott, Robert Pires és Claude Makélélé is, akik mindannyian hatalmas népszerűségnek örvendenek.

Ez azonban nem minden. A nagy pályás labdarúgás legendái mellett tiszteletét teszi Luva is. A brazil labdarúgó-influenszer a világ egyik legfelkapottabb focis tartalomgyártója, aki arról is ismert, hogy szegény körülményekből érkezve túláradó gólörömöket mutat be, látványos dekázásokkal és gólokkal tarkítva. Természetesen a futsal világának legnagyobb alakjai is Budapestre jönnek: Ricardinho és Falcao mutathatja be labdazsonglőri képességét a Papp László Sportarénában.

A csapatok összetétele egyelőre nem ismert, azonban az már biztos, hogy négy nyolcfős csapatot alkotnak majd a legendák. A tavalyi győztes Luís Figo pedig megvédheti Münchenben megszerzett címét.