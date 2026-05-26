Az Arsenal—Paris Saint Germain csúcsmeccsen kívül is bőven lesz látnivaló. A budapesti Bajnokok Ligája-döntő előtt az UEFA számos felvezető programot szervez, az egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó esemény a Legendák Tornája lesz, amelyen korábbi világsztárok lépnek pályára a Papp László Sportarénában.
Sztárparádé az Arénában: világsztárok hada érkezik a budapesti Bajnokok Ligája-döntőre
A tornán négy csapat lép majd pályára, a csapatkapitányok pedig Luís Figo, Cafu, Ivan Rakitic és Juhász Roland lesznek. A négy kapitány egy-egy sztárokkal teli csapatokat vezethet május 29-én, most azonban arra is fény derült, kik érkeznek Budapestre.
Négyükön kívü számos másik világsztár is a magyar fővárosba látogat. A Legendák Tornáján pályára lép majd Xavi, Roberto Carlos, David Silva, Theo Walcott, Robert Pires és Claude Makélélé is, akik mindannyian hatalmas népszerűségnek örvendenek.
Ez azonban nem minden. A nagy pályás labdarúgás legendái mellett tiszteletét teszi Luva is. A brazil labdarúgó-influenszer a világ egyik legfelkapottabb focis tartalomgyártója, aki arról is ismert, hogy szegény körülményekből érkezve túláradó gólörömöket mutat be, látványos dekázásokkal és gólokkal tarkítva. Természetesen a futsal világának legnagyobb alakjai is Budapestre jönnek: Ricardinho és Falcao mutathatja be labdazsonglőri képességét a Papp László Sportarénában.
A csapatok összetétele egyelőre nem ismert, azonban az már biztos, hogy négy nyolcfős csapatot alkotnak majd a legendák. A tavalyi győztes Luís Figo pedig megvédheti Münchenben megszerzett címét.
A Legendák Tornája a budapesti BL-döntőt megelőző UEFA Champions Festival hivatalos programjának része, amelyet 2026. május 28. és 31. között rendeznek meg a magyar fővárosban. A fesztivál méltó felvezetése lesz az európai klubfutball csúcseseményének, az Arsenal—Paris Saint Germain összecsapásnak, amelyre május 30-án, szombaton, a Puskás Arénában kerül sor.
A legendák tornájára már kaphatók a belépőjegyek az ultimatelegends2026.jegy.hu oldalon.