Arról már az Origón is beszámoltunk, hogy a Puskás Aréna már több kiemelkedő eseményen is kiválóan vizsgázott, így nem csoda, hogy Budapest elnyerte a Bajnokok Ligája-döntő megrendezésének jogát. A párosítás ilyenkor szinte mellékes is, de történelmi döntő vár ránk, ugyanis a Paris Saint-Germain lehet a Real Madrid mellett a második csapat, amely meg tudja védeni a címét, míg az Arsenal először ülhetne fel Európa trónjára, ráadásul mindkét csapat hazája bajnokaként is megteheti mindezt. A futballszakmai rész mellett van egy másik fontos vetülete ennek a finálénak, méghozzá az anyagi, ezzel foglalkozunk mostani cikkünkben.

A budapesti Bajnokok Ligája-döntő kapcsán a jegyár táblázat

A Bajnokok Ligája-döntő óriási üzlet mindenkinek

Ahogy a hivatalos forrásból származó fenti táblázatból látható, ha a földi halandó volt olyan szerencsés, hogy a szó szerint több százezer sorstársa közül egy hónapja az UEFA éppen az ő mail címét sorsolta ki, akkor akár 180 euróért, most nagyjából 64 000 forintért hozzájuthatott egy jegyhez. Persze, lehetett akár majdnem 336 000 forintért is tikettet váltani, de az azért már egy elég borsos összeg. Legalábbis elsőre annak tűnt, de mivel már csak a másodlagos jegyértékesítő felületeken lehet hozzájutni egy-egy belépőhöz, azt kell, mondjuk, hogy még a majdnem 1 000 eurós összeg sem annyira vészes. Hogy miért? Nos, például a Viagogón szerdán ebéd után a legolcsóbb jegy már 1,2 millió forintot kóstált!

Ha a nagyobb képet nézzük az UEFA aranytojást tojó tyúkja kapcsán, akkor elmondható, hogy a Sports Value tanulmánya szerint a sorozat közvetlen bevétele évi 2,1 milliárd eurót tesz ki a televíziós jogok és a szponzorációk formájában. Ha az idei döntő házigazdájánál, Budapestnél maradunk, akkor a város körülbelül 50 millió eurót kereshet ezzel a mérkőzéssel. A Sports Value számításai szerint a Bajnokok Ligája teljes gazdasági hatása meghaladja a 3,6 milliárd eurót, ami felfoghatatlanul sok, mintegy 1 274 milliárd!!! forint.