Az Origón is beszámoltunk korábban arról, hogy a francia bajnok Paris Saint-Germain készen áll a BL-címvédésre. A szombat esti budapesti Bajnokok Ligája-döntő előtt Luis Enrique, a címvédő PSG edzője megtartotta hivatalos sajtótájékoztatóját a Puskás Arénában pénteken késő délután. A spanyol szakember gyönyörűnek nevezte a Puskás Arénát, az Arsenallal kapcsolatban pedig elmondta, hogy az angol csapat ellen korántsem számít olyan dominanciára, mint az olasz Internazionale elleni tavalyi BL-döntőben. Persze a legnagyobb kérdésre ő sem tudja a választ, azaz vajon melyik klub emelheti majd a végén a magasba BL trófeáját. Itt jönnek a képbe a nyíregyházi pingvinek.

Jósoltak a pingvinek a budapesti Bajnokok Ligája-döntő kapcsán

Fotó: Nyíregyházi Állatpark

A pingvinek elmondták, ki nyeri meg a Bajnokok Ligája-döntőt

A Nyíregyházi Állatpark hivatalos Facebook-oldalán található egy rövid felvétel, amelyen az ottani pingvin kolónia megjósolta, hogy az Arsenal lesz a győztes és az angol szurkolók ünnepelhetnek majd a budapesti éjszakában. Mondjuk maga az állatpark is megjegyzi, hogy izgatottan várják a szombat estét, hogy vajon Günter pingvin jóslatából valóság lesz-e. Hamarosan kiderül... A videót ITT lehet megnézni.