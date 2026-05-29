A francia bajnok Paris Saint-Germain készen áll a BL-címvédésre. A szombat esti budapesti Bajnokok Ligája-döntő előtt Luis Enrique, a címvédő PSG edzője megtartotta hivatalos sajtótájékoztatóját a Puskás Arénában. A spanyol szakember gyönyörűnek nevezte a Puskás Arénát, az Arsenallal kapcsolatban pedig elmondta, hogy az angol csapat ellen korántsem számít olyan dominanciára, mint az olasz Internazionale elleni tavaly BL-döntőben.

A címvédő Paris Saint-Germain a budapesti Bajnokok Ligája-döntő nagy esélyese. A francia bajnokcsapat a BL-alapszakaszban ugyan csak a 11. helyen végzett, tavasszal azonban turbóüzemmódba kapcsolt és befűzte az oktatófilmet az európai futballelitnek. 

Luis Enrique együttese, a francia Paris Saint-Germain a budapesti Bajnokok Ligája-döntő esélyese
Luis Enrique együttese az egyenes kieséses szakaszban búcsúztatta a a hazai rivális AS Monacót, majd a nyolcaddöntőben 8-2-es összesítéssel felmosta a padlót a klubvilágbajnok Chelsea együttesével, a legjobb nyolc között parádés játékkal, 4-0-s összesítéssel búcsúztatta a Liverpoolt, az elődöntőben pedig a német rekordbajnok Bayern Münchent ejtette ki minden idők egyik legemlékezetesebb párharcából, melynek első meccsén kilenc gól született. 

A budapesti Bajnokok Ligája-döntőben újra történelmet írna a PSG

Luis Enrique szerint a budapesti BL-döntőn való újabb győzelem már valóban korszakos csapattá emelhetné a PSG-t. A címvédés ugyanakkor rendkívül nehéz feladatnak ígérkezik, hiszen a Bajnokok Ligája 1992-es indulása óta erre egyedül a Real Madrid volt képes, amely 2016 és 2018 között három egymást követő idényben is megnyerte a sorozatot.

A PSG edzőjének személyesen is különleges lenne a budapesti siker, hiszen 2015-ben a Barcelona edzőjeként már diadalmaskodott a Bajnokok Ligájában. Amennyiben csapata győzni tudna szombat este, a spanyol szakember csatlakozna Pep Guardiola és Zinédine Zidane mellé a háromszoros Bajnokok Ligája-győztes edzők elit klubjába.

Próbálunk koncentráltak maradni, rendkívül motivál minket a címvédés. Már benne vagyunk a történelemkönyvekben Európa legjobb csapatai között, de azon vagyunk, hogy öregbítsük a PSG hírnevét” 

– kezdte a sajtótájékoztató a spanyol szakember, aki az előző szezonban triplázott a párizsi csapattal.

Paris Saint-Germain's Spanish headcoach Luis Enrique addresses a MD-1 press conference on May 29, 2026, the eve of the UEFA Champions League final football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Arsenal at the Puskas Arena in Budapest. Paris Saint-Germain (PSG) face Arsenal in the UEFA Champions League final football match on May 30, 2026 in Budapest. (Photo by FRANCK FIFE / POOL / AFP)
A fogadóirodák Luis Enrique együttesét tartják a trófea esélyesénel
A francia bajnokcsapat idei szezonja kísértetiesen hasonlít az előzőre, amely végül egy feledhetetlen Bajnokok Ligája-diadallal zárult. A PSG akkor is döcögősen kezdett, az egyenes kieséses szakaszban aztán három angol csapatot – a Liverpoolt, az Aston Villát és az Arsenalt – is búcsúztatott az olasz Internazionale kivégzése előtt. Luis Enrique együttese az idei szezonban egyelőre csak két angol csapatot ejtett ki, így az Arsenal lehet ismét az utolsó angol áldozata. 

Hasonló a stílusunk, de vannak köztünk különbségek. Nekünk is jól kell védekeznünk, nekik meg jól támadniuk. A cél ugyanaz, csak máshol vannak a hangsúlyok. Az Arsenal remek csapat, idén szenzációsan futballozott. Rendkívül kompakt együttes, amely megérdemelten nyerte meg a Premier League-et. Mikel Arteta tökéletesen ismeri a csapatát” 

– folytatta Luis Enrique, amikor az Arsenal erősségeiről kérdezték. 

„A Bayern München elleni 5-4-es csapatot szeretném a pályán látni, mert a visszavágó döntetlenre végződött. De az egyenes kieséses szakaszban domináltuk a meccsek nagy részét, de ha kellett, szenvedtünk is. Ez megmutatta a csapat jellemét, hiszen nem egyszerű sorozatban kétszer BL-döntőbe jutni”– vélekedett az 56 éves szakember, aki arról is kérdezték, hogy lehetséges-e az Arsenalt ugyanúgy kiütni, mint a tavaly fináléban az Intert. 

Journalists attend the MD-1 press conference of Paris Saint-Germain on May 29, 2026, the eve of the UEFA Champions League final football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Arsenal at the Puskas Arena in Budapest. Paris Saint-Germain (PSG) face Arsenal in the UEFA Champions League final football match on May 30, 2026 in Budapest. (Photo by FRANCK FIFE / POOL / AFP)
Óriási tömeg gyűlt össze a PSG sajtótájékoztatójára
Az edzéseket megpróbáltam úgy menedzselni, hogy nagy hangsúly legyen a pihenésen. Tavaly és tavalyelőtt is játszottunk az Arsenallal, jól ismerjük őket. De mindig lehet finomhangolni, ezen volt a hangsúly. De egy döntő mindig más, különösen egy ilyen gyönyörű stadionban. Sosem tudhatod, mikor játszhatsz BL-döntőt, ezért a legtöbbet kell kihozni belőle. Döntő és döntő között mindig van különbség. Tavaly domináltunk az Inter ellen, de a holnapi meccsel kapcsolatban szerintem nincs favorit. Nagyon szoros meccsre számítok. Mindent bele kell adni, de fontos, hogy élvezzük is” 

– tette hozzá Luis Enrique, a PSG edzője. 

A Bajnokok Ligája-döntőt szombat este hat órától rendezik a Puskás Arénában. A mérkőzés játékvezetője a német Daniel Siebert lesz. A találkozót az Origo élőben közvetíti a helyszínről. 

