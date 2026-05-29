A címvédő Paris Saint-Germain a budapesti Bajnokok Ligája-döntő nagy esélyese. A francia bajnokcsapat a BL-alapszakaszban ugyan csak a 11. helyen végzett, tavasszal azonban turbóüzemmódba kapcsolt és befűzte az oktatófilmet az európai futballelitnek.

Luis Enrique együttese az egyenes kieséses szakaszban búcsúztatta a a hazai rivális AS Monacót, majd a nyolcaddöntőben 8-2-es összesítéssel felmosta a padlót a klubvilágbajnok Chelsea együttesével, a legjobb nyolc között parádés játékkal, 4-0-s összesítéssel búcsúztatta a Liverpoolt, az elődöntőben pedig a német rekordbajnok Bayern Münchent ejtette ki minden idők egyik legemlékezetesebb párharcából, melynek első meccsén kilenc gól született.

Luis Enrique szerint a budapesti BL-döntőn való újabb győzelem már valóban korszakos csapattá emelhetné a PSG-t. A címvédés ugyanakkor rendkívül nehéz feladatnak ígérkezik, hiszen a Bajnokok Ligája 1992-es indulása óta erre egyedül a Real Madrid volt képes, amely 2016 és 2018 között három egymást követő idényben is megnyerte a sorozatot.

A PSG edzőjének személyesen is különleges lenne a budapesti siker, hiszen 2015-ben a Barcelona edzőjeként már diadalmaskodott a Bajnokok Ligájában. Amennyiben csapata győzni tudna szombat este, a spanyol szakember csatlakozna Pep Guardiola és Zinédine Zidane mellé a háromszoros Bajnokok Ligája-győztes edzők elit klubjába.

Próbálunk koncentráltak maradni, rendkívül motivál minket a címvédés. Már benne vagyunk a történelemkönyvekben Európa legjobb csapatai között, de azon vagyunk, hogy öregbítsük a PSG hírnevét”

– kezdte a sajtótájékoztató a spanyol szakember, aki az előző szezonban triplázott a párizsi csapattal.

A francia bajnokcsapat idei szezonja kísértetiesen hasonlít az előzőre, amely végül egy feledhetetlen Bajnokok Ligája-diadallal zárult. A PSG akkor is döcögősen kezdett, az egyenes kieséses szakaszban aztán három angol csapatot – a Liverpoolt, az Aston Villát és az Arsenalt – is búcsúztatott az olasz Internazionale kivégzése előtt. Luis Enrique együttese az idei szezonban egyelőre csak két angol csapatot ejtett ki, így az Arsenal lehet ismét az utolsó angol áldozata.

Hasonló a stílusunk, de vannak köztünk különbségek. Nekünk is jól kell védekeznünk, nekik meg jól támadniuk. A cél ugyanaz, csak máshol vannak a hangsúlyok. Az Arsenal remek csapat, idén szenzációsan futballozott. Rendkívül kompakt együttes, amely megérdemelten nyerte meg a Premier League-et. Mikel Arteta tökéletesen ismeri a csapatát”

– folytatta Luis Enrique, amikor az Arsenal erősségeiről kérdezték.