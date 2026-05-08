Az egyszerűség kedvéért menjünk időrendben, rögtön az első Bajnokok Ligája-döntő egyik résztvevője volt a legendás AC Milan, amely '93 után még '94-ben és '95-ben is finalista volt. Lényegében az olasz óriás az átnevezett sorozat első három döntőjében is szerepelt. 1993-ban a Milan Münchenben a francia Marseille csapatával találkozott, és arra törekedett, hogy története során ötödik alkalommal, illetve az 1989-es és 1990-es egymást követő győzelmek óta először nyerje el Európa legnagyobb trófeáját.

A Bajnokok Ligája-döntő minden európai klubcsapat álma

Fotó: GIULIA MORICI / NurPhoto

A Bajnokok Ligája-döntő egy megvalósult álom

A Franco Baresi és Marco Van Basten által vezetett csapatot némileg meglepetés érte, amikor a Marseille lett az első – és a PSG tavalyi sikeréig egyetlen – francia csapat, amely megnyerte a Bajnokok Ligáját, miután Basile Boli góljával 1-0-ra nyert. Aztán egy évvel később a Milannak lehetősége nyílt a visszavágásra a négy egymást követő spanyol bajnoki címet elnyerő Barcelona ellen. Johan Cruyff „Dream Teamje” meglepetésre kikapott.

1995-ben a címvédő ismét bejutott a döntőbe, ezúttal Bécsben léptek pályára, egy fiatal Ajax ellen. A Milan három év alatt második döntőbeli vereségét szenvedte el, miután Patrick Kluivert a Bajnokok Ligája döntőinek történetében a legfiatalabb gólszerzővé vált. A mindössze 18 éves és 327 napos holland csatár csereként állt be, és alig öt perccel a vége előtt győztes gólt szerzett.

Ajax – 1995, 1996

Az 1995-ös döntőt az imént taglaltuk, így ugorjunk is '96-ra. Annak ellenére, hogy Clarence Seedorf a Sampdoriához igazolt, az Ajax a következő évben visszatért a döntőbe, ahol ismét egy olasz ellenféllel, ezúttal a Juventusszal találkozott. Bár a Juventus hazai pályán dominált, egyetlen európai sikere 1985-ben született, de a tizenegyeseknek köszönhetően másodszor is felemelhette a trófeát.

Juventus – 1996, 1997, 1998

A Juventus – amely a három csapat egyike, amely három egymást követő évben is bejutott a döntőbe – első szereplése Rómában a címvédő Ajax elleni tizenegyes-párbajban aratott győzelemmel kezdődött. Egy évvel később ismét bejutottak a döntőbe, ahol Münchenben a Borussia Dortmunddal találkoztak, ott a német csapat meggyőző, 3-1-es győzelmet aratott. A Dortmund elleni vereség fájdalma után a Juventus 1998-ban ismét bejutott a döntőbe, ahol a 32 éve első Bajnokok Ligája-győzelmére vágyó Real Madriddal találkozott. A Juventus, amely több döntőt veszített el, mint bármelyik másik csapat, ismét kikapott, miután Predrag Mijatovic góljával a Real 1–0-ra nyert Amszterdamban.