Az egyszerűség kedvéért menjünk időrendben, rögtön az első Bajnokok Ligája-döntő egyik résztvevője volt a legendás AC Milan, amely '93 után még '94-ben és '95-ben is finalista volt. Lényegében az olasz óriás az átnevezett sorozat első három döntőjében is szerepelt. 1993-ban a Milan Münchenben a francia Marseille csapatával találkozott, és arra törekedett, hogy története során ötödik alkalommal, illetve az 1989-es és 1990-es egymást követő győzelmek óta először nyerje el Európa legnagyobb trófeáját.
A Bajnokok Ligája-döntő egy megvalósult álom
A Franco Baresi és Marco Van Basten által vezetett csapatot némileg meglepetés érte, amikor a Marseille lett az első – és a PSG tavalyi sikeréig egyetlen – francia csapat, amely megnyerte a Bajnokok Ligáját, miután Basile Boli góljával 1-0-ra nyert. Aztán egy évvel később a Milannak lehetősége nyílt a visszavágásra a négy egymást követő spanyol bajnoki címet elnyerő Barcelona ellen. Johan Cruyff „Dream Teamje” meglepetésre kikapott.
1995-ben a címvédő ismét bejutott a döntőbe, ezúttal Bécsben léptek pályára, egy fiatal Ajax ellen. A Milan három év alatt második döntőbeli vereségét szenvedte el, miután Patrick Kluivert a Bajnokok Ligája döntőinek történetében a legfiatalabb gólszerzővé vált. A mindössze 18 éves és 327 napos holland csatár csereként állt be, és alig öt perccel a vége előtt győztes gólt szerzett.
Ajax – 1995, 1996
Az 1995-ös döntőt az imént taglaltuk, így ugorjunk is '96-ra. Annak ellenére, hogy Clarence Seedorf a Sampdoriához igazolt, az Ajax a következő évben visszatért a döntőbe, ahol ismét egy olasz ellenféllel, ezúttal a Juventusszal találkozott. Bár a Juventus hazai pályán dominált, egyetlen európai sikere 1985-ben született, de a tizenegyeseknek köszönhetően másodszor is felemelhette a trófeát.
Juventus – 1996, 1997, 1998
A Juventus – amely a három csapat egyike, amely három egymást követő évben is bejutott a döntőbe – első szereplése Rómában a címvédő Ajax elleni tizenegyes-párbajban aratott győzelemmel kezdődött. Egy évvel később ismét bejutottak a döntőbe, ahol Münchenben a Borussia Dortmunddal találkoztak, ott a német csapat meggyőző, 3-1-es győzelmet aratott. A Dortmund elleni vereség fájdalma után a Juventus 1998-ban ismét bejutott a döntőbe, ahol a 32 éve első Bajnokok Ligája-győzelmére vágyó Real Madriddal találkozott. A Juventus, amely több döntőt veszített el, mint bármelyik másik csapat, ismét kikapott, miután Predrag Mijatovic góljával a Real 1–0-ra nyert Amszterdamban.
Valencia – 2000, 2001
A 2000-es évek elején a Valencia kezdett feljönni a spanyol labdarúgás élvonalába, és hamarosan Európában is megvetette a lábát. A Párizsban rendezett döntőben a szintén spanyol Real Madriddal találkozott 2000-ben, ez volt az első olyan döntő, amelyet két azonos országból érkező csapat játszott. A Real nagyobb tapasztalatának is köszönhetően 3-0-ra megnyerte ezt a mérkőzést.
A következő szezonban a Valencia ismét bejutott a döntőbe, miután az Arsenal és a Leeds United legyőzésével jutott el a Bayern München elleni fináléba. A mérkőzés jól indult a Valencia számára, amely Gaizka Mendieta tizenegyesével már a harmadik percben vezetést szerzett, de a Bayern saját tizenegyesével 1–1-es döntetlennel zárult a mérkőzés a hosszabbítás után. A tizenegyesek során a valenciai Mauricio Pellegrino elhibázta a döntő tizenegyeset, így a spanyol csapat egymást követő két döntőbeli vereséget szenvedett el.
Manchester United – 2008, 2009
40 évvel azután, hogy az első angol csapatként megnyerte a tornát, a Manchester United bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe, és harmadik alkalommal is meg akarta szerezni a trófeát. Moszkvában angol riválisával, a Chelsea-vel találkoztak. Sir Alex Ferguson csapata Cristiano Ronaldo hatalmas fejesgóljával került előnybe, majd Frank Lampard ügyes befejezése hosszabbításra kényszerítette a mérkőzést. A végül tizenegyespárbajban eldőlt finálét a Vörös Ördögök nyerték meg.
A következő évben a United ismét bejutott a döntőbe. A római mérkőzésen a fiatal Pep Guardiola által edzett Barcelonával találkoztak, amely a történelem első spanyol csapataként szerette volna megnyerni a La Liga, a Copa Del Rey és a Bajnokok Ligája hármasát, ezzel tripláztak volna, és végül meg is tették ezt Messiék.
Bayern München – 2012, 2013
A négyszeres győztes Bayern München 2012-ben jutott be a döntőbe, ahol lehetősége nyílt arra, hogy hazai pályán szerezze meg a trófeát, mivel a döntőt az Allianz Arénában rendezték. A Chelsea elleni óvatos mérkőzés úgy tűnt, hogy hosszabbításba torkollik, amíg Thomas Müller hét perccel a vége előtt előnyhöz nem juttatta a németeket. A müncheni szurkolók szívét azonban összetörte Didier Drogba 88. percben. Végül a tizenegyesekkel eldőlt finálé végén aztán a londoniak örülhettek.
Egy évvel később a Bayern felért a csúcsra, a Wembley-ben a német rivális Borussia Dortmund húzta a rövidebbet.
Real Madrid – 2016, 2017, 2018
A Real ellenfele a városi rivális Atlético Madrid volt, akiket az első döntőbeli találkozójukon hosszabbítás után 4-1-re győztek le. 2017-ben a Real Madrid négy szezon alatt harmadszor jutott be a döntőbe, ahol a Juventus ellen lépett pályára, megismételve az 1998-as döntőt.
Akárcsak 1998-ban, a Real Madrid ezúttal is győztesen került ki a mérkőzésből, 4–1-es győzelmet aratva, és ezzel a Bajnokok Ligája korszakának első csapataként megvédte bajnoki címét.
Egy évvel később a Real a Bajnokok Ligája korszakának harmadik csapata lett, amely harmadik egymást követő évben a döntőbe jutott. Ellenfele a Liverpool volt, amely több mint egy évtized után először jutott be a fináléba. Egy emlékezetes mérkőzésen a Vörösök kapusa, Loris Karius óriási hibája révén a Real szerezte meg a vezetést, majd Sadio Mané egyenlített. A csereként beállt Gareth Bale harmadik egymást követő Bajnokok Ligája-győzelmet szerzett a Realnak, lenyűgöző ollózása vitathatatlanul a döntők történetének egyik legszebb gólja volt.
Liverpool – 2018, 2019
A Liverpool a Real Madrid ellen vereség után 2019-ben is bejutott a döntőbe, miután az első mérkőzésen elszenvedett 3-0-s vereség után összesítésben 4-3-ra legyőzte a Barcelonát. Jurgen Klopp csapata a Tottenhamet legyőzve emelhette magasba a trófeát.
PSG – 2025, 2026
És el is jutottunk az utolsó csapatunkhoz, a PSG-hez, amely tavaly 5-0-val söpörte el az Intert a BL-döntőben, idén pedig Budapesten az Arsenal ellen duplázhat (a londoniakat a tavalyi kiírásban az elődöntőben győzték le a párizsiak).
- Kapcsolódó cikkek: