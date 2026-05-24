Az angol és a francia bajnok csap össze egymással a budapesti Bajnokok Ligája döntőjében , amelynek a Puskás Aréna ad otthont. A Ligue 1 már egy héttel ezelőtt lezárult, így Luis Enrique együttese csak felkészülési mérkőzéseket tud játszani, míg az Arsenalra még vár egy tét nélküli Premier League-találkozó.

Asraf Hakimi (képen balra) nyolx gólhoz járult hozzá a Bajnokok Ligája mostani kiírásában

Kérdéses az egyik legnagyobb sztár játéka a Bajnokok Ligája döntőjében

Asraf Hakimi a Paris Saint-Germain egyik húzóembere, 2025-ben pedig megválasztották az év legjobb afrikai futballistájának. Jobbhátvéd létére rendszeresen feltűnik a kapu előtt, a mostani szezonban eddig három gólt és kilenc asszisztot jegyzett, ám fontos kiemelni, hogy sérülései és az idei Afrika-kupa miatt csupán 30 tétmérkőzésen jutott szóhoz.

A legnagyobb problémát a combhajlítója jelenti, amely már a Bayern München elleni BL-elődöntő visszavágóján sem engedte játszani, s még mindig kérdéses, hogy Budapesten pályára léphet-e.

A 95-szörös marokkói válogatott sztárról most a French Football írt, amely attól tart, hogy Hakimi felépülése még mindig kérdéses.

Luis Díaz belépője után maradt lent a földön Asraf Hakimi

Mint írták, a PSG szombaton házon belül rendezett egy barátságos mérkőzést, amelyen sem Hakimi, sem Ousmane Dembélé nem vett részt. Utóbbi a héten több sajtóorgánumnak is elárulta, hogy nincs fizikai problémája, azonban ha a keddi edzésen sem jelenik meg, akkor kezdhetnek aggódni a francia szurkolók. A marokkóival kapcsolatban már más a helyzet, hiszen ő köztudottan sérült, s állítólag az Arsenal elleni BL-döntő még túl korai lenne számára.

Hakimit így a megszokott módon Warren Zaire-Emery helyettesítheti a jobbhátvéd poszton, míg a középpályán a spanyol Fabián Ruiz léphet pályára. Kihagyása persze nem biztos, hogy nagy bajt jelent, hiszen nélküle a francia bajnokságban 16 mérkőzésen két vereség a mérleg, míg a Bajnokok Ligájában négy találkozón csupán egyetlen győzelmet aratott a csapata.