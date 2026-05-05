Alább olvashat az Arsenal-Atlético Madrid Bajnokok Ligája elődöntőjének visszavágójáról részletesen!
40. perc: a játék képe világossá vált
Az Arsenal kétszer annyi passzból dolgozik és jóval több érintésből, míg a Matracosoknál mindenki védekezik, várva a nagy esélyre. Ha ez volt a terv, akkor eddig Simeone is elégedett lehet a látottakkal, hiszen nagy helyzetet nem engedett a csapata.
34. perc: tizenegyest reklamál az Arsenal
Griezmann lökte meg Trossardot a tizehatoson, a belga szélső el is esett, de ennyiben maradt minden.
31. perc: Atleti-helyzet
A hazai szurkolók egy emberként kaptak a szívükhöz, amikor Llorente megcsinálta egy finom cselt a tizenhatoson belül, majd lekészített a csapattárs elé, de mielőtt még bármi történhetett volna, beintették a lest.
25. perc: nagy lehetőségek lövések nélkül
Előbb Lewis-Skelly kapu előtti keresztezése került el mindenkit, majd White is középre tekert egy labdát, ám ebből sem lett kapura tartó próbálkozás, maradt a 0-0.
A hazaiak koreográfiája videón
19. perc: belendült az Arsenal
Saka beadására nem értek oda Gyökeresék, aztán pedig Gabriel adott egy távoli lövést, ami nem sokkal tévesztett célt.
17. perc: első szöglet
A sarokrúgásokból kifejezetten veszélyes Arsenal végezhette el a találkozó első szögletét, ám ezt fegyelmezett védekezéssel hozták le a vendégek, Saka lőtt mellé a hosszú saroknál.
11. perc: ezt megúszta az Arsenal!
Lewis-Skelly szabálytalankodott a labdavesztése után, így a hazai térfélről lőhetett szabadrúgást a Madrid, amely a kapu előtti kavarodás során kis híján a vezetést is megszerezte.
9. perc: megvolt a második lövés is
Riccardo Calafiori, az Arsenal olasz hátvédje nyomult előre, de végül nem tudta eltalálni a kaput.
A spanyol szurkolókat sem kell félteni
Az Atlético Madrid szimpatizánsai is szép számmal látogattak ki az Emirates Stadionba, nem is akármilyen öltözékekben.
6. perc: eddig helyzet nélkül
Főként az angolok labdajáratásával telt az első öt perc, érdemi helyzet még nem történt, inkább tapogatóznak a csapatok.
2. perc: nem kellett sokat várni az első szabálytalanságra
Bukayo Sakát buktatták a középpályán, szabadrúgással jöhet az Arsenal.
Elkezdődött a mérkőzés
Az Atlético Madrid indított útjára a labdát.
19 évesen a BL-elődöntőben
Mikel Arteta kezdőcsapatába ezúttal az a Myles Lewis-Skelly is bekerült, aki a BL kiesés szakaszában eddig mindössze egyetlen percet kapott, de az alapszakasz során rendszeresen játéklehetőséget kapott. Érdekesség, hogy a fiatal angol tavaly mindkét PSG elleni elődöntőben is játszott.
Az Ágyúsok még Arsene Wenger irányítása alatt játszották az utolsó BL-döntőjüket, mely során 2006-ban a Barcelona örülhetett a végén. Ezzel a szemben a Madrid Diego Simeone irányítása alatt 2014-ben és 2016-ban is elérte ezt, azonban a trófeát egyszer sem tudta a magasba emelni.
Arteta és Simeone is megnevezte a kezdőcsapatot
Arsenal: Raya – B. White, Saliba, Gabriel, Calafiori – Rice, Lewis-Skelly – Saka, Eze, Trossard – Gyökeres.
Atlético Madrid: Oblak – Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri – G. Simeone, M. Llorente, Koke, Lookman – Griezmann, J. Álvarez.
A szurkolók mindent bevetettek Londonban
Ahogyan arról beszámoltunk, Diego Simeone döntése miatt még hotelt is cserélt az Atlético Madrid, de ahhoz ez sem lehetett elég, hogy az angol szurkolók ne találják meg őket. Az ellendrukkerek tűzijátékot lőttek fel az éjszaka közepén, az Atleti pedig jelentette az esetet az UEFA-nak.
Két gólt hozott a párharc első mérkőzése.
A madridi összecsapáson Viktor Gyökeres szerzett vezetést büntetőből, de ugyanezt Julián Álvarez is megtette, akinek gólja jelentette az 1-1-es végeredményt. A találkozón kis híján egy újabb tizenegyest is kiharcolt az Arsenal, ám a játékvezető végül nem látta szabálytalannak Eberechi Eze esetét.