40. perc: a játék képe világossá vált
2026.05.05. 21:41
34. perc: tizenegyest reklamál az Arsenal
2026.05.05. 21:36
31. perc: Atleti-helyzet
2026.05.05. 21:31
25. perc: nagy lehetőségek lövések nélkül
2026.05.05. 21:26
A hazaiak koreográfiája videón
2026.05.05. 21:23
19. perc: belendült az Arsenal
2026.05.05. 21:20
17. perc: első szöglet
2026.05.05. 21:17
11. perc: ezt megúszta az Arsenal!
2026.05.05. 21:13
9. perc: megvolt a második lövés is
2026.05.05. 21:10
A spanyol szurkolókat sem kell félteni
2026.05.05. 21:08
6. perc: eddig helyzet nélkül
2026.05.05. 21:06
2. perc: nem kellett sokat várni az első szabálytalanságra
2026.05.05. 21:04
Elkezdődött a mérkőzés
2026.05.05. 21:01
19 évesen a BL-elődöntőben
2026.05.05. 20:56
Az Arsenal 2006-ban, az Atlético Madrid
2026.05.05. 20:43
Arteta és Simeone is megnevezte a kezdőcsapatot
2026.05.05. 20:37
A szurkolók mindent bevetettek Londonban
2026.05.05. 20:34
Két gólt hozott a párharc első mérkőzése.
2026.05.05. 20:31
1-1-es döntetlenről jöhet a londoni folytatás. Kedd estére kiderült, hogy az Arsenal vagy az Atlético Madrid jut be elsőként a budapesti Bajnokok Ligája döntőjébe. Kövesse percről percre közvetítésünkön a rangadó minden egyes történésért.

Alább olvashat az Arsenal-Atlético Madrid Bajnokok Ligája elődöntőjének visszavágójáról részletesen!

 

21:41
2026. május 05.
40. perc: a játék képe világossá vált

Az Arsenal kétszer annyi passzból dolgozik és jóval több érintésből, míg a Matracosoknál mindenki védekezik, várva a nagy esélyre. Ha ez volt a terv, akkor eddig Simeone is elégedett lehet a látottakkal, hiszen nagy helyzetet nem engedett a csapata.

LONDON, UNITED KINGDOM - MAY 5: Viktor Gyokeres centre-forward of Arsenal and Sweden and Robin Le Normand centre-back of Atletico de Madrid and Spain compete for the ball during the UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg match between Arsenal FC and Atletico de Madrid at Arsenal Stadium on May 5, 2026 in London, United Kingdom. Jose Hernandez / Anadolu (Photo by Jose HERNANDEZ / Anadolu via AFP)
Fotó: JOSE HERNANDEZ / ANADOLU

 

21:36
2026. május 05.
34. perc: tizenegyest reklamál az Arsenal

Griezmann lökte meg Trossardot a tizehatoson, a belga szélső el is esett, de ennyiben maradt minden.

21:31
2026. május 05.
31. perc: Atleti-helyzet

A hazai szurkolók egy emberként kaptak a szívükhöz, amikor Llorente megcsinálta egy finom cselt a tizenhatoson belül, majd lekészített a csapattárs elé, de mielőtt még bármi történhetett volna, beintették a lest.

21:26
2026. május 05.
25. perc: nagy lehetőségek lövések nélkül

Előbb Lewis-Skelly kapu előtti keresztezése került el mindenkit, majd White is középre tekert egy labdát, ám ebből sem lett kapura tartó próbálkozás, maradt a 0-0.

21:23
2026. május 05.
A hazaiak koreográfiája videón

21:20
2026. május 05.
19. perc: belendült az Arsenal

Saka beadására nem értek oda Gyökeresék, aztán pedig Gabriel adott egy távoli lövést, ami nem sokkal tévesztett célt.

Atletico Madrid's Spanish defender #18 Marc Pubill takes a throw in during the UEFA Champions League second-leg semi-final football match between Arsenal and Atletico Madrid at the Emirates Stadium in north London on May 5, 2026. (Photo by Adrian DENNIS / AFP)
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

 

21:17
2026. május 05.
17. perc: első szöglet

A sarokrúgásokból kifejezetten veszélyes Arsenal végezhette el a találkozó első szögletét, ám ezt fegyelmezett védekezéssel hozták le a vendégek, Saka lőtt mellé a hosszú saroknál.

21:13
2026. május 05.
11. perc: ezt megúszta az Arsenal!

Lewis-Skelly szabálytalankodott a labdavesztése után, így a hazai térfélről lőhetett szabadrúgást a Madrid, amely a kapu előtti kavarodás során kis híján a vezetést is megszerezte.

21:10
2026. május 05.
9. perc: megvolt a második lövés is

Riccardo Calafiori, az Arsenal olasz hátvédje nyomult előre, de végül nem tudta eltalálni a kaput.

21:08
2026. május 05.
A spanyol szurkolókat sem kell félteni

Az Atlético Madrid szimpatizánsai is szép számmal látogattak ki az Emirates Stadionba, nem is akármilyen öltözékekben.

A fan reacts before the UEFA Champions League second-leg semi-final football match between Arsenal and Atletico Madrid at the Emirates Stadium in north London on May 5, 2026. (Photo by Adrian Dennis / AFP)
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

 

21:06
2026. május 05.
6. perc: eddig helyzet nélkül

Főként az angolok labdajáratásával telt az első öt perc, érdemi helyzet még nem történt, inkább tapogatóznak a csapatok.

21:04
2026. május 05.
2. perc: nem kellett sokat várni az első szabálytalanságra

Bukayo Sakát buktatták a középpályán, szabadrúgással jöhet az Arsenal.

21:01
2026. május 05.
Elkezdődött a mérkőzés

Az Atlético Madrid indított útjára a labdát.

20:56
2026. május 05.
19 évesen a BL-elődöntőben

Mikel Arteta kezdőcsapatába ezúttal az a Myles Lewis-Skelly is bekerült, aki a BL kiesés szakaszában eddig mindössze egyetlen percet kapott, de az alapszakasz során rendszeresen játéklehetőséget kapott. Érdekesség, hogy a fiatal angol tavaly mindkét PSG elleni elődöntőben is játszott.

20:43
2026. május 05.
Az Arsenal 2006-ban, az Atlético Madrid

Az Ágyúsok még Arsene Wenger irányítása alatt játszották az utolsó BL-döntőjüket, mely során 2006-ban a Barcelona örülhetett a végén. Ezzel a szemben a Madrid Diego Simeone irányítása alatt 2014-ben és 2016-ban is elérte ezt, azonban a trófeát egyszer sem tudta a magasba emelni.

20:37
2026. május 05.
Arteta és Simeone is megnevezte a kezdőcsapatot

Arsenal: Raya – B. White, Saliba, Gabriel, Calafiori – Rice, Lewis-Skelly – Saka, Eze, Trossard – Gyökeres. 
Atlético Madrid: Oblak – Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri – G. Simeone, M. Llorente, Koke, Lookman – Griezmann, J. Álvarez. 

20:34
2026. május 05.
A szurkolók mindent bevetettek Londonban

Ahogyan arról beszámoltunk, Diego Simeone döntése miatt még hotelt is cserélt az Atlético Madrid, de ahhoz ez sem lehetett elég, hogy az angol szurkolók ne találják meg őket. Az ellendrukkerek tűzijátékot lőttek fel az éjszaka közepén, az Atleti pedig jelentette az esetet az UEFA-nak.

20:31
2026. május 05.
Két gólt hozott a párharc első mérkőzése.

A madridi összecsapáson Viktor Gyökeres szerzett vezetést büntetőből, de ugyanezt Julián Álvarez is megtette, akinek gólja jelentette az 1-1-es végeredményt. A találkozón kis híján egy újabb tizenegyest is kiharcolt az Arsenal, ám a játékvezető végül nem látta szabálytalannak Eberechi Eze esetét.

 

