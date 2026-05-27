Rengeteg szurkoló érkezik majd Budapestre, és a magyar rajongók is minden bizonnyal ellepik majd a fővárost a jeles esemény idején. A Bajnokok Ligája döntőjének a Puskás Aréna ad otthont, május 28-31. között viszont a Hősök tere környékén egy nagyszabású rendezvénnyel kedveskedik a drukkereknek az UEFA. A hivatalos megnyitóra már csütörtökön 10:30-kor sor kerül, a 2007-es BL-győztes Cafu és Budapest főpolgármestere, Karácsony Gergely még a legendás trófeát is megmutatja.

Bajnokok Ligája lázban ég egész Budapest

A legnagyobb hivatalos szurkolói zóna a Hősök terén és annak környékén épül fel. A mulatság reggeltől estig tart majd, már-már szinte kifulladásig töltődhetnek élményekkel a szurkolók. A színes programkínálatban interaktív futballjátékok, UEFA-partnerzónák, családi programok, roaming performerek (olyan művészek, vagy akrobaták, akik nem egy rögzített színpadon lépnek fel, hanem a közönség soraiban, az embereket bevonva mozognak), legendákkal való találkozás is szerepel. A kilátogatóknak lehetősége lesz fotózkodni az eredeti BL-trófeával, megtekinthetik az óriás trófeainstallációt a Városliget taván, sőt, még élő koncertek és esti show-k is lesznek.

A csütörtök esti Vasovski Symphonic Live egy magyar crossover-produkció, amely az elektronikus tánczenét ötvözi élő szimfonikus hangszereléssel. A formáció központi alakja Mr. Vasovski DJ és producer, akinek műsorában ismert világslágerek és saját zenék hangzanak el vonósokkal, fúvósokkal és élő énekesekkel kiegészítve. A péntek esti főfellépő, Sigala az egyik legismertebb brit dance-pop producer, aki olyan slágerekkel lett világhírű, mint az „Easy Love”, a „Sweet Lovin’” vagy a „Came Here for Love”. A két koncert azért lehet különösen érdekes, mert teljesen eltérő zenei világot képviselnek: a Vasovski Symphonic inkább látványos, élő hangszeres show-elemekre épít, míg Sigala klasszikus fesztiválhangulatot és nemzetközi rádiós dance-slágereket hoz a Hősök terére.