Rengeteg szurkoló érkezik majd Budapestre, és a magyar rajongók is minden bizonnyal ellepik majd a fővárost a jeles esemény idején. A Bajnokok Ligája döntőjének a Puskás Aréna ad otthont, május 28-31. között viszont a Hősök tere környékén egy nagyszabású rendezvénnyel kedveskedik a drukkereknek az UEFA. A hivatalos megnyitóra már csütörtökön 10:30-kor sor kerül, a 2007-es BL-győztes Cafu és Budapest főpolgármestere, Karácsony Gergely még a legendás trófeát is megmutatja.
Bajnokok Ligája lázban ég egész Budapest
A legnagyobb hivatalos szurkolói zóna a Hősök terén és annak környékén épül fel. A mulatság reggeltől estig tart majd, már-már szinte kifulladásig töltődhetnek élményekkel a szurkolók. A színes programkínálatban interaktív futballjátékok, UEFA-partnerzónák, családi programok, roaming performerek (olyan művészek, vagy akrobaták, akik nem egy rögzített színpadon lépnek fel, hanem a közönség soraiban, az embereket bevonva mozognak), legendákkal való találkozás is szerepel. A kilátogatóknak lehetősége lesz fotózkodni az eredeti BL-trófeával, megtekinthetik az óriás trófeainstallációt a Városliget taván, sőt, még élő koncertek és esti show-k is lesznek.
A csütörtök esti Vasovski Symphonic Live egy magyar crossover-produkció, amely az elektronikus tánczenét ötvözi élő szimfonikus hangszereléssel. A formáció központi alakja Mr. Vasovski DJ és producer, akinek műsorában ismert világslágerek és saját zenék hangzanak el vonósokkal, fúvósokkal és élő énekesekkel kiegészítve. A péntek esti főfellépő, Sigala az egyik legismertebb brit dance-pop producer, aki olyan slágerekkel lett világhírű, mint az „Easy Love”, a „Sweet Lovin’” vagy a „Came Here for Love”. A két koncert azért lehet különösen érdekes, mert teljesen eltérő zenei világot képviselnek: a Vasovski Symphonic inkább látványos, élő hangszeres show-elemekre épít, míg Sigala klasszikus fesztiválhangulatot és nemzetközi rádiós dance-slágereket hoz a Hősök terére.
- csütörtök: 21:00 – 22:00 | MEGNYITÓ KONCERT: Vasovski Symphonic Live x Carson Coma
- péntek: 21:00 – 22:00 | PÉNTEK ESTI MŰSOR: SIGALA
Hol találkozhat szurkolótársaival?
A budapesti BL-döntő hétvégéjén az UEFA hivatalos Hősök terei fesztiválja mellett külön szurkolói találkozópontokat is kijelölnek a két döntős klub drukkereinek. Több nemzetközi szurkolói fórum és Reddit-bejegyzés szerint az Arsenal-drukkerek fő gyülekezőhelye a Városliget környéke lesz, míg a Paris Saint-Germain-szurkolók számára az MTK Sportparkot jelölték ki külön fan zónának.
A magyar rendőrség hivatalosan megerősítette, hogy elkülönített szurkolói területekkel készülnek a döntőre, mivel tízezres nagyságrendben érkeznek olyan drukkerek is Budapestre, akiknek nincs meccsjegyük. A hatóságok szerint közel négyezer rendőr dolgozik majd a hétvégén a városban a biztonság fenntartásán.
A nemzetközi Arsenal-drukkerek számára a Városliget azért is fontos helyszín lehet, mert közvetlenül kapcsolódik az UEFA Champions Festivalhoz. A környéken a döntő napján várhatóan egész napos futballhangulat lesz. A PSG oldalán szintén komoly mobilizáció zajlik. Francia sajtóinformációk szerint akár 14 ezer párizsi drukker is érkezhet a magyar fővárosba. Emiatt külön találkozópontokat és szervezett közlekedési megoldásokat is kialakítanak számukra.
Korábban kezdődik a döntő
A budapesti BL-döntő egyik legnagyobb különlegessége, hogy az UEFA 18:00-ra hozta előre a kezdési időpontot, ami jelentős eltérés az elmúlt évek megszokott esti, 21 órai fináléihoz képest. A hivatalos indoklás szerint ezzel könnyebbé válik a közlekedés és a stadion kiürítése, különösen a több tízezer külföldi szurkoló miatt.
Az UEFA szerint a korábbi kezdés biztonsági szempontból is előnyös, mert a drukkerek és a helyiek még az éjszakai csúcs előtt haza tudnak jutni. Emellett hosszabb esti ünneplési lehetőséget is szeretnének biztosítani Budapest belvárosában a győztes csapat szurkolóinak és a semleges futballszurkolóknak egyaránt.
A mérkőzés kezdete előttre is tartogat egy nagy dobást az UEFA. A Pepsi Kick Off Show gondoskodik majd, amelynek főfellépője az amerikai világsztár zenekar, a The Killers lesz. A több mint 35 millió eladott albumot jegyző banda közvetlenül a kezdőrúgás előtt lép színpadra a Puskás Arénában, olyan ikonikus slágerekkel a repertoárjában, mint a „Mr. Brightside”, a „Human” vagy a „When You Were Young”. Az UEFA szerint a koncert a döntő egyik legnagyobb show-eleme lesz, amelyet világszerte közvetítenek majd televízióban és online platformokon is.
Travis Scott is Budapesten?
A BL-döntő hétvégéjét Budapesten egy különleges afterparti is lesz Travis Scott főszereplésével a Barba Negrában, amelyet a „Rozante Party Hosted by Travis Scott” néven jelentettek be. Az eseményen a szervezők közlése szerint két magyar előadó, Pogány Induló és Beton.Hofi is fellép, a programban több DJ - köztük Niki Belucci, Binhky és Artheon - is szerepet kap. Ilyen eseményt korábban nem rendeztek a BL-döntő után. A buli május 30-án kerül megrendezésre, és a hírek szerint délután 5 órától egészen hajnal 4-ig tart majd. A szervezők egy „amerikai klubhangulatot” ígérnek, és az esemény egyik különlegessége, hogy Travis Scott a helyszínen házigazdaként is megjelenik.
A döntő hétvégéje nemcsak sportesemény, hanem turisztikai és városi szempontból is kiemelt alkalom Budapest számára. A nemzetközi sajtó, a több tízezer külföldi szurkoló és az UEFA egész várost lefedő programsorozata miatt a főváros napokra Európa futballközpontjává válik.