A Bajnokok Ligája szombati döntője miatt már most focilázban ég Budapest. A városban utazva szép számmal lehetett látni PSG- és Arsenal-mezbe öltözött szurkolókat, legyen szó a két sztárcsapat magyar szimpatizánsairól, vagy külföldi drukkerekről. A Hősök teréhez közeledve aztán drámaian megnőtt a futballrajongók száma, hiszen az ikonikus helyszín ad otthont a budapesti BL-finálé ingyenesen látogatható kísérőrendezvényének, a négy napon át tartó Bajnokok Fesztiváljának.

A Hősök tere ad otthont a négynapos Bajnokok Ligája-fesztiválnak

Fotó: Klár Bence – Origo

Bajnokok Ligája-varázs Budapesten

Az újságírói akkreditáció átvétele után azonnal megcsapott a hamisítatlan BL-hangulat, szinte mindenütt felvillant a legrangosabb európai kupasorozat logója és a döntőbe jutott két sztárcsapat címere. Az ételek és az italok árázása láttán nem kaptam sokkot, de az ajándékboltban feltüntetett összegekre pillantva azért olykor elkerekedett a szemem. Csütörtök délelőtt, a fesztivál első napján jártam a helyszínen, ezért nem volt akkora tömeg, hogy lépni sem lehetett volna, ám így is szép számmal érkeztek az érdeklődők.

Aggodalomra semmi ok, a BL-döntőt nem ekkora labdával játsszák majd

Fotó: Klár Bence – Origo

Szoboszlai és Kerkez a Hősök terén?

Hamar szembeötlő volt, hogy rengeteg változatos program várja a rajongókat a Hősök terén. Voltak, akik egy gigantikus BL-labdával fotózkodtak, mások ügyességi játékokban mérettették meg magukat, a műfüves kispályán éppen korosztályos mérkőzés zajlott, a focis kártyás standnál pedig kisebb tömeg hömpölygött.

Itt még Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal is „találkoztam”, a Liverpool magyar sztárjainak hatalmas méretű kártyái is ki voltak állítva.

Kerkezén ráadásul még aláírás is szerepelt, fokozva a különlegességek sorát.

Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik focis kártyája is feltűnt a Hősök terén

Fotó: Klár Bence – Origo

A fesztiválon világmárkák képviseltették magukat, a Gillette standjánál például még szakállvágásra is volt lehetőség, profi barberek vették kezelésbe azokat, akik megújult külsőre vágytak.

A szervezők a Szépművészeti Múzeummal szemben állították fel a nagyszínpadot, ahol DJ szolgáltatta a talpalávalót, de a zenéről egy kisebb rezesbanda is gondoskodott – ők folyamatosan feltűntek a standok között, és ismerős dallamokra zendítettek rá. A magyar uralkodókat ábrázoló szobrok mellett európai sztárcsapatok mezei feszítettek, a Szent Istvánt ábrázoló emlékmű közelében kapott helyet a Liverpool és a Real Madrid szerelése.