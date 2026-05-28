A labdarúgó Bajnokok Ligája történetében először rendeznek döntőt Budapesten, így érthetően óriási felhajtás övezi a közelgő csúcseseményt a magyar fővárosban. A Hősök terén már most tombol a BL-hangulat, csütörtökön nyitotta meg kapuit a Bajnokok Fesztiválja, amely ingyenes, futball tematikájú programokkal várja a szurkolókat. A helyszínen járva a Bajnokok Ligája életérzés hamar beszippantja az embert, a színvonalas rendezvény a BL-rajongók számára kihagyhatatlan.

A Bajnokok Ligája szombati döntője miatt már most focilázban ég Budapest. A városban utazva szép számmal lehetett látni PSG- és Arsenal-mezbe öltözött szurkolókat, legyen szó a két sztárcsapat magyar szimpatizánsairól, vagy külföldi drukkerekről. A Hősök teréhez közeledve aztán drámaian megnőtt a futballrajongók száma, hiszen az ikonikus helyszín ad otthont a budapesti BL-finálé ingyenesen látogatható kísérőrendezvényének, a négy napon át tartó Bajnokok Fesztiváljának.

A Hősök tere ad otthont a négynapos Bajnokok Ligája-fesztiválnak
Fotó: Klár Bence – Origo

Bajnokok Ligája-varázs Budapesten

Az újságírói akkreditáció átvétele után azonnal megcsapott a hamisítatlan BL-hangulat, szinte mindenütt felvillant a legrangosabb európai kupasorozat logója és a döntőbe jutott két sztárcsapat címere. Az ételek és az italok árázása láttán nem kaptam sokkot, de az ajándékboltban feltüntetett összegekre pillantva azért olykor elkerekedett a szemem. Csütörtök délelőtt, a fesztivál első napján jártam a helyszínen, ezért nem volt akkora tömeg, hogy lépni sem lehetett volna, ám így is szép számmal érkeztek az érdeklődők. 

Aggodalomra semmi ok, a BL-döntőt nem ekkora labdával játsszák majd
Fotó: Klár Bence – Origo

Szoboszlai és Kerkez a Hősök terén?

Hamar szembeötlő volt, hogy rengeteg változatos program várja a rajongókat a Hősök terén. Voltak, akik egy gigantikus BL-labdával fotózkodtak, mások ügyességi játékokban mérettették meg magukat, a műfüves kispályán éppen korosztályos mérkőzés zajlott, a focis kártyás standnál pedig kisebb tömeg hömpölygött. 

Itt még Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal is „találkoztam”, a Liverpool magyar sztárjainak hatalmas méretű kártyái is ki voltak állítva. 

Kerkezén ráadásul még aláírás is szerepelt, fokozva a különlegességek sorát.

Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik focis kártyája is feltűnt a Hősök terén
Fotó: Klár Bence – Origo

A fesztiválon világmárkák képviseltették magukat, a Gillette standjánál például még szakállvágásra is volt lehetőség, profi barberek vették kezelésbe azokat, akik megújult külsőre vágytak. 

A szervezők a Szépművészeti Múzeummal szemben állították fel a nagyszínpadot, ahol DJ szolgáltatta a talpalávalót, de a zenéről egy kisebb rezesbanda is gondoskodott – ők folyamatosan feltűntek a standok között, és ismerős dallamokra zendítettek rá. A magyar uralkodókat ábrázoló szobrok mellett európai sztárcsapatok mezei feszítettek, a Szent Istvánt ábrázoló emlékmű közelében kapott helyet a Liverpool és a Real Madrid szerelése. 

Még borotválkozásra is volt lehetőség a BL-fesztiválon
Fotó: Klár Bence – Origo

Királyi környezetben a Bajnokok Ligája Budapesten

Az oszlopcsarnoktól nem messze mini sajtótermet állítottak fel, így bárki elképzelhette, milyen lehet Luis Enrique vagy Mikel Arteta bőrébe bújni, ráadásul nem mindennapi környezetben. 

A Városligeti Csónakázótó felszínére felhúzott óriás BL-trófea látványa fantasztikus volt, 

ahogyan az sem mindennapi, hogy a Hét vezér és Gábriel arkangyal szobrait a BL-rendezvény promóciós plakátja öleli körbe. Rövid fesztiváltúrám során egy Arsenal-szurkolóval is szóba elegyedtem, ő a döntőtől 1-0-s angol sikert várt. A londoni drukker Viktor Gyökeres szezonbeli teljesítményével kifejezetten elégedett volt, meglátása szerint a magyar származású csatár a következő idényben még gólerősebb lesz.

Ha csak rövid időre is, de bárki sztáredzőnek képzelheti magát a hősök terén
Fotó: Klár Bence – Origo

Azok a külföldi szurkolók, akikkel beszéltem, mind egyetértettek abban, hogy Budapest egész egyszerűen lenyűgöző, a magyar főváros csodás helyszíne a klubfutball legrangosabb eseményének. A Hősök terén megrendezett Bajnokok Fesztiválja már az első napján sikert aratott, a változatos programok és a csodás helyszín vonzzák a labdarúgás szerelmeseit. Ezek után joggal bízhatunk abban, hogy a történelmi BL-finálé igazi csúcsfutballal örvendezteti majd meg a nagyérdeműt szombat este a Puskás Arénában.

