A Bajnokok Ligája szombati döntője miatt már most focilázban ég Budapest. A városban utazva szép számmal lehetett látni PSG- és Arsenal-mezbe öltözött szurkolókat, legyen szó a két sztárcsapat magyar szimpatizánsairól, vagy külföldi drukkerekről. A Hősök teréhez közeledve aztán drámaian megnőtt a futballrajongók száma, hiszen az ikonikus helyszín ad otthont a budapesti BL-finálé ingyenesen látogatható kísérőrendezvényének, a négy napon át tartó Bajnokok Fesztiváljának.
Bajnokok Ligája-varázs Budapesten
Az újságírói akkreditáció átvétele után azonnal megcsapott a hamisítatlan BL-hangulat, szinte mindenütt felvillant a legrangosabb európai kupasorozat logója és a döntőbe jutott két sztárcsapat címere. Az ételek és az italok árázása láttán nem kaptam sokkot, de az ajándékboltban feltüntetett összegekre pillantva azért olykor elkerekedett a szemem. Csütörtök délelőtt, a fesztivál első napján jártam a helyszínen, ezért nem volt akkora tömeg, hogy lépni sem lehetett volna, ám így is szép számmal érkeztek az érdeklődők.
Szoboszlai és Kerkez a Hősök terén?
Hamar szembeötlő volt, hogy rengeteg változatos program várja a rajongókat a Hősök terén. Voltak, akik egy gigantikus BL-labdával fotózkodtak, mások ügyességi játékokban mérettették meg magukat, a műfüves kispályán éppen korosztályos mérkőzés zajlott, a focis kártyás standnál pedig kisebb tömeg hömpölygött.
Itt még Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal is „találkoztam”, a Liverpool magyar sztárjainak hatalmas méretű kártyái is ki voltak állítva.
Kerkezén ráadásul még aláírás is szerepelt, fokozva a különlegességek sorát.
A fesztiválon világmárkák képviseltették magukat, a Gillette standjánál például még szakállvágásra is volt lehetőség, profi barberek vették kezelésbe azokat, akik megújult külsőre vágytak.
A szervezők a Szépművészeti Múzeummal szemben állították fel a nagyszínpadot, ahol DJ szolgáltatta a talpalávalót, de a zenéről egy kisebb rezesbanda is gondoskodott – ők folyamatosan feltűntek a standok között, és ismerős dallamokra zendítettek rá. A magyar uralkodókat ábrázoló szobrok mellett európai sztárcsapatok mezei feszítettek, a Szent Istvánt ábrázoló emlékmű közelében kapott helyet a Liverpool és a Real Madrid szerelése.
Királyi környezetben a Bajnokok Ligája Budapesten
Az oszlopcsarnoktól nem messze mini sajtótermet állítottak fel, így bárki elképzelhette, milyen lehet Luis Enrique vagy Mikel Arteta bőrébe bújni, ráadásul nem mindennapi környezetben.
A Városligeti Csónakázótó felszínére felhúzott óriás BL-trófea látványa fantasztikus volt,
ahogyan az sem mindennapi, hogy a Hét vezér és Gábriel arkangyal szobrait a BL-rendezvény promóciós plakátja öleli körbe. Rövid fesztiváltúrám során egy Arsenal-szurkolóval is szóba elegyedtem, ő a döntőtől 1-0-s angol sikert várt. A londoni drukker Viktor Gyökeres szezonbeli teljesítményével kifejezetten elégedett volt, meglátása szerint a magyar származású csatár a következő idényben még gólerősebb lesz.
Azok a külföldi szurkolók, akikkel beszéltem, mind egyetértettek abban, hogy Budapest egész egyszerűen lenyűgöző, a magyar főváros csodás helyszíne a klubfutball legrangosabb eseményének. A Hősök terén megrendezett Bajnokok Fesztiválja már az első napján sikert aratott, a változatos programok és a csodás helyszín vonzzák a labdarúgás szerelmeseit. Ezek után joggal bízhatunk abban, hogy a történelmi BL-finálé igazi csúcsfutballal örvendezteti majd meg a nagyérdeműt szombat este a Puskás Arénában.
