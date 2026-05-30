Anglia és Franciaország bajnoka küzd meg egymással a legrangosabb európai kupasorozatban. A Ligue 1 bajnoka, a Paris Saint-Germain többet pihenhetett, míg a szintén bombaformában lévő Arsenal az utolsó előtti fordulóig roppant izgalmas kiírást tudott megnyerni a Premier League-ben. Budapesten már nincs hibázási lehetőség, aki ma győz a Puskás Arénában, az megnyeri a Bajnokok Ligája 2025/2026-os idényét. Mutatjuk a kezdőcsapatokat.

Kezdőcsapatok: ki nyeri a Bajnokok Ligája budapesti döntőjét?

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Kezdőcsapatok: ki nyeri a Bajnokok Ligája budapesti döntőjét?

Ott van a kezdőben a 2025-ös év aranylabdása, Ousmané Dembélé. A címvédő PSG csapatát Luis Enrique vezetőedző a következő felállásban küldi pályára:

Nagy menetelést vitt véghez az Arsenal. A londoni csapat 22 év után tudta megnyerni a Premier League-et. Mikel Artetáék azonban azzal tennék fel a pontot az i-re, hogy a klub története során először nyeri meg a Bajnokok Ligáját. A PL-ben az év legjobb menedzserének választott spanyol szakember a következő 11 játékossal vág neki az összecsapásnak:

A Bajnokok Ligája-döntőt szombat este hat órától rendezik a Puskás Arénában. A mérkőzés játékvezetője a német Daniel Siebert lesz. A találkozót az Origo élőben közvetíti a helyszínről.