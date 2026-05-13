Amint az M4 Sport jelezte: Vidus Gabriella LinkedIn-oldalán – 17 nappal a Bajnokok Ligája 2025/2026-os kiírásának budapesti döntője előtt – számolt be a hírről, kiemelve, hogy „ez egy igazán különleges mérföldkő az RTL Magyarországnál”.

Eldőlt a Bajnokok Ligája-közvetítések sorsa

A teljes jogcsomag megszerzése azt jelenti, hogy a Bajnokok Ligája minden mérkőzése az RTL felületein lesz látható 2031-ig – adta hírül az MTI.

A Bajnokok Ligája mérkőzéseit Magyarországon a 2024/2025-ös idény óta az RTL+-on és a Sport TV-n is lehet követni.

A 2025/2026-os BL-idény budapesti döntőjét május 30-án rendezik a Puskás Arénában, a fináléban a címvédő Paris Saint-Germain csap össze az Arsenallal.