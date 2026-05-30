Videón a brutális pesti tömegverekedés a Bajnokok Ligája-döntő előtt

Nem túlzás kijelenteni, hogy ezen a héten az egész világ Budapestet figyeli, ahol szombat este 18 órakor hivatalosan is elrúgják a labdát a Bajnokok Ligája-döntőben. A Puskás Arénában a PSG és az Arsenal futballistái küzdhetnek meg a serlegért, ám péntek éjjel beigazolódott az, amitől sok budapesti lakos eddig csak rettegett.

Egymásra találtak a szurkolók a Bajnokok Ligája-döntő előtt

Tömegverekedés a Bajnokok Ligája-döntő előtt

Ahogyan az a hooligans.cz beszámolójából kiderült, Budapesten mintegy 30-30 PSG-, és Arsenal-drukker verekedett össze egymással, a péntek éjjeli összecsapást pedig a franciák nyerték. A felöltött videóból jól kivehető, hogy a Király utcában történt az incidens, a focihuligánok fáklyákkal is dobálták egymást.

Tisztességes küzdelem”

− olvasható az említett oldalon.

A Bajnokok Ligája-döntőt szombat este hat órától rendezik a Puskás Arénában. A mérkőzés játékvezetője a német Daniel Siebert lesz. A találkozót az Origo élőben közvetíti a helyszínről.