Eseménydús meccset játszott a Paris Saint-Germain és az Arsenal a Puskás Arénában. A végletekig kiélezett volt a Bajnokok Ligája döntője Budapesten, tekintse meg a legjobb fotókat és idézze fel az izgalmakat.

Kai Havertz meglehetősen hamar szerzett vezetést az Arsenalnak, a Paris Saint-Germain viszont a második félidő közepén egyenlíteni tudott. Galériánkban azonban nem csak a meccsről talál fotókat. A szurkolók vonulását, a Bajnokok Ligája-döntő előtti pillanatokat, sőt, drámai közeli felvételeket megtekintve idézheti fel a varázslatot.

BL, Bajnokok Ligája, BajnokokLigájaBudapest, döntő, PSG - Arsenal, PSGArsenal, szurkoló, hangulat, Budapest, Puskás Aréna, PuskásAréna, mérkőzés, 2026.05.30. A Bajnokok Ligája-döntő legjobb pillanatai.
Az Arsenal játékosa, Piero Hincapie tartja meg a labdát, miközben a PSG játékosa, Achraf Hakimi nyomást gyakorol rá. A Bajnokok Ligája-döntő legjobb pillanatai.
A Bajnokok Ligája-döntő legjobb pillanatai

A hosszabbításban többet veszélyeztetett a párizsi csapat, több szögletet viszont az Arsenal végezhetett el. Óriási küzdelem volt a Puskás Arénában, de a győztes gólt nem iskerült megszereznie egyik csapatnak sem. A tizenegyesek során először az Arsenal hibázott, Eberechi Eze után azonban David Raya kivédte Nuno Mendes lövését. 

A legutolsó lövést az Arsenal játékosa, Gabriel vállalta el, de csúnyán a kapu fölé lőtt. A Paris Saint-Germain megvédte címét a Bajnokok Ligájában.

BL, Bajnokok Ligája, BajnokokLigájaBudapest, döntő, PSG - Arsenal, PSGArsenal, szurkoló, hangulat, Budapest, 2026.05.30.
Galéria: Képeken a PSG - Arsenal BL-döntő
Arsenal-szurkolók Budapesten 2026. május 30-án, a Paris Saint-Germain (PSG) és az Arsenal között a magyar fővárosban megrendezésre kerülő UEFA Bajnokok Ligája döntő előtt

 

