Kai Havertz meglehetősen hamar szerzett vezetést az Arsenalnak, a Paris Saint-Germain viszont a második félidő közepén egyenlíteni tudott. Galériánkban azonban nem csak a meccsről talál fotókat. A szurkolók vonulását, a Bajnokok Ligája-döntő előtti pillanatokat, sőt, drámai közeli felvételeket megtekintve idézheti fel a varázslatot.

Az Arsenal játékosa, Piero Hincapie tartja meg a labdát, miközben a PSG játékosa, Achraf Hakimi nyomást gyakorol rá. A Bajnokok Ligája-döntő legjobb pillanatai.

A hosszabbításban többet veszélyeztetett a párizsi csapat, több szögletet viszont az Arsenal végezhetett el. Óriási küzdelem volt a Puskás Arénában, de a győztes gólt nem iskerült megszereznie egyik csapatnak sem. A tizenegyesek során először az Arsenal hibázott, Eberechi Eze után azonban David Raya kivédte Nuno Mendes lövését.

A legutolsó lövést az Arsenal játékosa, Gabriel vállalta el, de csúnyán a kapu fölé lőtt. A Paris Saint-Germain megvédte címét a Bajnokok Ligájában.