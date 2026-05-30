Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Óriási góllal vezet az Arsenal a PSG ellen öt perc után a BL-döntőben – ÉLŐ

Fontos!

Irán megtámadta az Egyesült Államokat - elszabadult a pokol

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Megáll az ész, mire képesek a drukkerek a PSG és az Arsenal gigantikus meccséért. Egy életveszélyesen megsérült fanatikus szó szerint megszökött a kórházból, hogy ott lehessen a lelátón a Bajnokok Ligája döntőjében. Miközben a rendőrök nagy erőkkel keresik a férfit, a fővárosban elszabadult a káosz, a kommentelők pedig már egymásnak estek a botrányos eset miatt.

Hatalmas a rendőri készültség Budapesten. A Bajnokok Ligája döntőjét a paris Saint Germain és az Arsenal vívja, a hatóságok pedig minden szurkolóra igyekeznek vigyázni. Akadt olyan fanatikus, aki életveszélyes sérülése ellenére is elhagyta a kórházat és útnak indult a Puskás Arénába.

Ennyit jelent a Bajnokok Ligája döntője?
Ennyit jelent a Bajnokok Ligája döntője?
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Ennyit jelent a Bajnokok Ligája döntője?

Azt nem tudni a tájékoztatásból, hogy a Paris Saint-Germain vagy az Arsenal szurkolóját keresik-e a rendőrök.

A hozzászólások tucatjával érkeztek a bejegyzés alá.

„Tekintve, mennyi volt egy jegy, plusz a szállás, lábak nélkül is elvonszolnám magam”írta egy hozzászóló.

Egy másik felhasználó a fiatalokért aggódik: „könyörgőm a roller használatához is kössek minimum jogosítvány meglétet! Rengeteg a gyerek, aki rollerrel megy... könyörgőm es őket is igazoltassak”.

„Ha két nagy mokesza van és nyakmerevítő van rajta, akkor mi láttuk” — szólt hozzá valaki, aki úgy gondolja, látta az illetőt.

Akadt olyan kommentelő is, aki szerint „teljesen fölösleges a rendőrség akciója: minek keresik? Erőszakkal úgysem lehet bevinni”. Egy másik pedig a Bajnokok Ligája-döntő rendezését kritizálta: „úgy kellett nekünk ez a rendezvény mint egy falat kenyér”.

Megtelt a Hősök tere

A Budapesti Rendőr-főkapitányság arra kéri a szurkolókat, más helyszínt válasszanak a meccsnézésre. Ugyanis megtelt a Hősök terén a Champions Festivál.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!