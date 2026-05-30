Hatalmas a rendőri készültség Budapesten. A Bajnokok Ligája döntőjét a paris Saint Germain és az Arsenal vívja, a hatóságok pedig minden szurkolóra igyekeznek vigyázni. Akadt olyan fanatikus, aki életveszélyes sérülése ellenére is elhagyta a kórházat és útnak indult a Puskás Arénába.
Ennyit jelent a Bajnokok Ligája döntője?
Azt nem tudni a tájékoztatásból, hogy a Paris Saint-Germain vagy az Arsenal szurkolóját keresik-e a rendőrök.
A hozzászólások tucatjával érkeztek a bejegyzés alá.
„Tekintve, mennyi volt egy jegy, plusz a szállás, lábak nélkül is elvonszolnám magam” — írta egy hozzászóló.
Egy másik felhasználó a fiatalokért aggódik: „könyörgőm a roller használatához is kössek minimum jogosítvány meglétet! Rengeteg a gyerek, aki rollerrel megy... könyörgőm es őket is igazoltassak”.
„Ha két nagy mokesza van és nyakmerevítő van rajta, akkor mi láttuk” — szólt hozzá valaki, aki úgy gondolja, látta az illetőt.
Akadt olyan kommentelő is, aki szerint „teljesen fölösleges a rendőrség akciója: minek keresik? Erőszakkal úgysem lehet bevinni”. Egy másik pedig a Bajnokok Ligája-döntő rendezését kritizálta: „úgy kellett nekünk ez a rendezvény mint egy falat kenyér”.
Megtelt a Hősök tere
A Budapesti Rendőr-főkapitányság arra kéri a szurkolókat, más helyszínt válasszanak a meccsnézésre. Ugyanis megtelt a Hősök terén a Champions Festivál.