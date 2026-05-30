Hatalmas a rendőri készültség Budapesten. A Bajnokok Ligája döntőjét a paris Saint Germain és az Arsenal vívja, a hatóságok pedig minden szurkolóra igyekeznek vigyázni. Akadt olyan fanatikus, aki életveszélyes sérülése ellenére is elhagyta a kórházat és útnak indult a Puskás Arénába.

Ennyit jelent a Bajnokok Ligája döntője?

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Azt nem tudni a tájékoztatásból, hogy a Paris Saint-Germain vagy az Arsenal szurkolóját keresik-e a rendőrök.

A hozzászólások tucatjával érkeztek a bejegyzés alá.

„Tekintve, mennyi volt egy jegy, plusz a szállás, lábak nélkül is elvonszolnám magam” — írta egy hozzászóló.

Egy másik felhasználó a fiatalokért aggódik: „könyörgőm a roller használatához is kössek minimum jogosítvány meglétet! Rengeteg a gyerek, aki rollerrel megy... könyörgőm es őket is igazoltassak”.