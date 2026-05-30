Nem bírtak magukkal a franciák. A Paris Saint-Germain szurkolói botrányosan viselkedtek a Bajnokok Ligája döntőjében a Puskás Arénában - a rendőröknek kellett beavatkozni.
Rengeteg szurkoló érkezett a világ minden tájáról a Puskás Arénába. A franciák azonban pirotechnikai eszközökkel igyekezték megzavarni a Bajnokok Ligája döntőjét.
Rendőri intézkedés a Bajnokok Ligája döntőjében
A párizsi szurkolók csapatuk egyenlítő gólja után akkora ünneplésbe kezdtek, hogy több pirotechnikai eszköz is előkerült. A Puskás Aréna egy része füstbe burkolódzott. Többen át is ugrottak a kordonon és a kapu mögött kezdtek el örömködni. Ekkor avatkoztak be a rendőrök, akik sorfalat álltak, hogy a felbőszült Paris Saint-Germain-drukkerek ne rohanjanak be a játéktérre.
A botrányt sikerült korán megfékezni, mindenki visszament a helyére, a játék pedig folytatódhatott.
