Rengeteg szurkoló érkezett a világ minden tájáról a Puskás Arénába. A franciák azonban pirotechnikai eszközökkel igyekezték megzavarni a Bajnokok Ligája döntőjét.

A PSG-szurkolók fáklyákat gyújtottak. Rendőri intézkedés a Bajnokok Ligája döntőjében

A párizsi szurkolók csapatuk egyenlítő gólja után akkora ünneplésbe kezdtek, hogy több pirotechnikai eszköz is előkerült. A Puskás Aréna egy része füstbe burkolódzott. Többen át is ugrottak a kordonon és a kapu mögött kezdtek el örömködni. Ekkor avatkoztak be a rendőrök, akik sorfalat álltak, hogy a felbőszült Paris Saint-Germain-drukkerek ne rohanjanak be a játéktérre.

A botrányt sikerült korán megfékezni, mindenki visszament a helyére, a játék pedig folytatódhatott.