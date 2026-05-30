Micah Richards és Jamie Carragher pénteken hatalmas bulit csaptak a budapesti Bajnokok Ligája-döntő előtt. A CBS Sports Golazo nevű világhírű focis műsor a hivatalos felületeire töltött fel videókat, amelyeken a két egykori futballista mindenki napját feldobta a Széchenyi Fürdőben.

Jamie Carrgaher és Micah Richards a Romkertben szórakozott a Bajnokok Ligája-döntő előtt

Fotó: CHRISTIAN BRUNA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bajnokok Ligája-buli Budapesten

Szinte az összes futballkedvelő figyelme Budapestre összepontosít ezen a héten, hiszen szombat este a PSG és az Arsenal főszereplésével megrendezik a Bajnokok Ligája-döntőt. A fővárost világsztárok lepték el, de akadtak köztük olyanok is, akiket a finálé mellett egy kis kikapcsolódás is lázba hozott. Így tett Micah Richards és Jamie Carragher is, akik a CBS Sports Golazo képviseletében egy hatalmas bulit csaptak a Széchenyi Fürdőben.

Richards a vízben érezte jól magát, s hiába hívta Carraghert, Szoboszlaiék egyik legfőbb kritikusát, ő inkább az árnyékban iszogatott.

Richards és Carragher rengeteg közös fotót készítettek, sőt még sörpongoztak is, este pedig minimális szinten a pesti éjszakába is belekóstoltak a Romkertben.

A Bajnokok Ligája-döntőt szombat este hat órától rendezik a Puskás Arénában. A mérkőzés játékvezetője a német Daniel Siebert lesz. A találkozót az Origo élőben közvetíti a helyszínről.