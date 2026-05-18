13 évet kellett várniuk az ETO szurkolóinak arra, hogy kedvenc csapatuk újra az NB I bajnoka legyen. A 2013-as diadal után 2026-ban Borbély Balázs vezetésével ért fel a csúcsra a Győr, amely ennek köszönhetően a Bajnokok Ligája selejtezőjében szerepelhet a következő idényben.

A győriek UEFA-koefficiense 5.437 – ami jóval a 9.000-ás érték alatt van –, így a június 16-án esedékes sorsolást nem kiemelt csapatként várhatják.

Az első körben az ETO 14 kiemelt klub egyikével találkozhat, ezek közül jelenleg 12 együttes kiléte ismert

– a lista nem teljes, mivel még több országban is zajlanak a bajnoki küzdelmek. A lehetséges riválisok között van a korábbi BL-főtáblás kazah Kajrat Almati, az ír Shamrock Rovers, valamint a finn, a koszovói, a gibraltári, a bosnyák, az izlandi, a lett, a feröeri, az észt, az északír és a román bajnok (a kiemelésre van még esélye a moldáv, a walesi és az örmény bajnoknak is).

Az ír bajnokság aranyérmese, a Shamrock Rovers a Győr lehetséges ellenfeleinek egyik legerősebbike, ugyanis a legutóbbi két idényben a Konferencia-liga főtábláján szerepelt.

Az ír klub az utóbbi években a Ferencvárossal is összemérte az erejét a nemzetközi porondon, és mindkét alkalommal a regnáló magyar bajnok jutott tovább a párharcból,

így akár kijelenthetjük, hogy a Shamrock az FTC egyik kedvenc európai kupaellenfele.

Az Európa-liga 2022/2023-as szezonjának playoff-körében a Fradi 4-0-ra kiütötte hazai pályán ír riválisát, Írországban viszont 1-0-ra kikapott, de így is 4-1-es összesítéssel jutott főtáblára. A két csapat a következő idényben is találkozott, akkor a Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójában „futottak össze”: az FTC odahaza 4-0-s, idegenben pedig 2-0-s győzelemmel abszolválta a párharcot.

Ami a Győr BL-szereplését illeti, az első körös párharcok első mérkőzését július 7-8-án, a visszavágókat július 14-15-én rendezik. A Bajnokok Ligája-selejtezőből kieső klubok a Konferencia-liga selejtezőjének bajnoki ágán, a második körben folytatják majd európai kupaszereplésüket.