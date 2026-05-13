A 2025/2026-os Bajnokok Ligája kiírásban hat angol csapat szerepelt a ligaszakaszban. A szezon kezdetén a Liverpool, az Arsenal, a Manchester City, a Chelsea és a Newcastle United a Premier League-ben elért helyezése okán kvalifikált, míg a Tottenham az Európa-liga megnyerésével indulhatott el a Bajnokok Ligája küzdelmeiben. Jelen állás szerint, és egy angol csapat esetleges El-győzelmével, a következő kiírásban is hat PL-csapat lehetne ott a legjobb 36 között, akár Tóth Alexék is.
Hogy lehet ott Tóth Alex a Bajnokok Ligája legjobbjai közt?
Korábban már biztossá vált, hogy az UEFA koefficiens pontoknak köszönhetően öt angol csapat is kvalifikálhatja magát a következő szezon Bajnokok Ligája küzdelmeire a Premier League-ben elért helyezésük alapján. Ez már így volt tavaly is, nem meglepő, hogy az Arsenal BL-döntőjével ez idén is így marad. Különös helyzet állt elő, ugyanis akár egy hatodik csapat is elindulhat a legmagasabban jegyzett európai kupasorozatban, de nem úgy, ahogy tavaly.
Ahhoz, hogy ez megtörténjen, az Aston Villának meg kell nyernie az Európa-ligát, és az ötödik helyen kell végeznie PL-ben, pontosabban nem csúszhat ki az első öt közül.
Ez azért valósulhat meg, mert a Premier League ötödik helyezettje egy úgynevezett európai teljesítménypontot (EPS) kap és elindulhat a BL-ben, jutalmul az angol csapatok európai fejlődéséért, amelyet a most futó szezonban értek el. Az Aston Villa jelenleg az ötödik helyen áll a tabellán, és bejutott az El-döntőbe is, miután az elődöntőben 4-1-es összesítéssel legyőzte a Nottingham Forestet. A döntőre május 20-án, Isztambulban került sor, a Villa ellenfele az SC Freiburg csapata lesz.
Ha az Aston Villa megőrzi jelenlegi helyezését és ötödikként zárja a Premier League mostani kiírását, és emellett megnyeri az Európa-ligát, amivel kvalifikálja magát a Bajnokok Ligájába, akkor ezt az EPS-t a PL hatodik helyezettje kapja meg. Tavaly ugye a Tottenham nyerte meg az El-t, de nem volt az első ötben, jelen esetben a Villa alanyi jogon indulhatna a BL-ben, így az ő indulási joga miatt az EPS átcsúszik a hatodik helyezetthez.
Harc a hatodik helyért
Különös pikantériát ad a tabella hatodik helyéért folytatott harcnak, hogy a pozíció Bajnokok Ligája indulást érhet. Tóth Alex csapata, az AFC Bournemouth jelenleg kétpontos előnnyel áll a hatodik helyen úgy, hogy ebben a naptári évben még nem szenvedett vereséget. Már csak két forduló maradt hátra a bajnoki versenyfutásból, és Tóthék a Manchester City ellen is pályára lépnek. Pep Guardioláék számára is égető fontosságú lenne a győzelem, hiszen a City a bajnoki címért csatázik az Arsenallal. A Bournemouth mögött négy csapat legfeljebb hat ponttal van lemaradva, így adott esetben még a Brighton, a Brentford, a Chelsea és még a 10. Everton is a BL-ben találhatja magát.
A Brighton két ponttal van lemaradva a Bournemouth mögött. Fabian Hürzeler csapata a klub második nemzetközi kupaszerepléséért küzd, miután a 2023-2024-es kiírásban bemutatkozhatott az Európa-ligában. A Brentford az első európai kupaszerepléséért hajt, de négypontos hátrányban van, miután 3-0-ra kikapott a Manchester Citytől.
A Chelsea 1-1-es döntetlent játszott a bajnoki címvédő Liverpoollal. Jelenleg hatpontos lemaradásban van Tóthékhoz képest, és 49 ponttal áll, mint az Everton.
A Bajnokok Ligájára pályázó csapatok hátralévő meccsei:
Bournemouth - Manchester City, Nottingham Forest
Brighton - Leeds, Manchester United
Brentford - Crystal Palace, Liverpool
Chelsea - Tottenham, Sunderland
Everton - Sunderland, Tottenham
A Premier League hajrája tehát idén nemcsak a bajnoki címről szól, hanem a történelmi BL-indulásról is. Tóth Alex és csapata előtt óriási lehetőség áll, de az utolsó fordulókban egyetlen veszített pont, vagy rossz eredmény mindent megváltoztathat.