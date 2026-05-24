A görög sajtóinformációk szerint a baleset szombaton történt a 2024-ben visszavonult focista szülővárosában, Ioánninában. A korábbi görög válogatott védő Mariosz Oikonomu éppen a Hatzikosta kórház közelében motorozott, amikor egy személyautóval ütközött. A baleset körülményei egyelőre tisztázatlanok.
Nagy Ádám korábbi csapattársa motorbalesetet szenvedett
A 33 éves Oikonomou súlyos fejsérüléseket szenvedett, az orvosok ezért azonnal életmentő műtétet hajtottak végre rajta, majd az ioanninai egyetemi klinika intenzív osztályára szállították. A Sport24.gr információ szerint a korábbi futballista állapota kritikus.
A hatszoros görög válogatott futballista 2024-ben vonult vissza. Pályafutása során többek között játszott az olasz élvonalban a Bologna, a Cagliari és a Sampdoria színeiben, emellett dán bajnoki címet nyert a Köbenhavn csapatával, ami profi karrierje egyetlen trófeája. Hazájában a Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athén és a Panetolikosz játékosa volt. A Bolognában évekig csapattársak voltak a 88-szoros magyar válogatott Nagy Ádámmal, akivel egyaránt a 2016/2017-es szezonban csatlakoztak a klubhoz.
