Gulyás Gergely keményen válaszolt Magyar Péternek – ezt nem teszi zsebre!

Lélegzetelállító felvételek: így hömpölygött a tömeg a csíksomlyói búcsún – galéria

Súlyos motorbalesetet szenvedett a korábbi görög válogatott labdarúgó, Mariosz Oikonomou. A 88-szoros magyar válogatott Nagy Ádám egykori bolognai csapattársát életveszélyes állapotban szállították kórházba, miután a balesetben súlyos fejsérülést szenvedett.

A görög sajtóinformációk szerint a baleset szombaton történt a 2024-ben visszavonult focista szülővárosában, Ioánninában. A korábbi görög válogatott védő Mariosz Oikonomu éppen a Hatzikosta kórház közelében motorozott, amikor egy személyautóval ütközött. A baleset körülményei egyelőre tisztázatlanok.

Súlyos balesetet szenvedett a görögök korábbi válogatott focistája
Nagy Ádám korábbi csapattársa motorbalesetet szenvedett

A 33 éves Oikonomou súlyos fejsérüléseket szenvedett, az orvosok ezért azonnal életmentő műtétet hajtottak végre rajta, majd az ioanninai egyetemi klinika intenzív osztályára szállították. A Sport24.gr információ szerint a korábbi futballista állapota kritikus.

A hatszoros görög válogatott futballista 2024-ben vonult vissza. Pályafutása során többek között játszott az olasz élvonalban a Bologna, a Cagliari és a Sampdoria színeiben, emellett dán bajnoki címet nyert a Köbenhavn csapatával, ami profi karrierje egyetlen trófeája. Hazájában a Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athén és a Panetolikosz játékosa volt. A Bolognában évekig csapattársak voltak a 88-szoros magyar válogatott Nagy Ádámmal, akivel egyaránt a 2016/2017-es szezonban csatlakoztak a klubhoz.

