A görög sajtóinformációk szerint a baleset szombaton történt a 2024-ben visszavonult focista szülővárosában, Ioánninában. A korábbi görög válogatott védő Mariosz Oikonomu éppen a Hatzikosta kórház közelében motorozott, amikor egy személyautóval ütközött. A baleset körülményei egyelőre tisztázatlanok.

Súlyos balesetet szenvedett a görögök korábbi válogatott focistája

Nagy Ádám korábbi csapattársa motorbalesetet szenvedett

A 33 éves Oikonomou súlyos fejsérüléseket szenvedett, az orvosok ezért azonnal életmentő műtétet hajtottak végre rajta, majd az ioanninai egyetemi klinika intenzív osztályára szállították. A Sport24.gr információ szerint a korábbi futballista állapota kritikus.

Former AEK Footballer Marios Economou in Intensive Care After Serious Crash in Ioanninahttps://t.co/7Gx5zUflyc pic.twitter.com/bvjGnk2aAf — Greek City Times (@greekcitytimes) May 24, 2026

A hatszoros görög válogatott futballista 2024-ben vonult vissza. Pályafutása során többek között játszott az olasz élvonalban a Bologna, a Cagliari és a Sampdoria színeiben, emellett dán bajnoki címet nyert a Köbenhavn csapatával, ami profi karrierje egyetlen trófeája. Hazájában a Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athén és a Panetolikosz játékosa volt. A Bolognában évekig csapattársak voltak a 88-szoros magyar válogatott Nagy Ádámmal, akivel egyaránt a 2016/2017-es szezonban csatlakoztak a klubhoz.