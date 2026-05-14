Döbbenetes pofonba szaladt bele a Barcelona, sokkot kaptak a szurkolók – videó

Az FC Barcelona körül zajlik az élet, a hétvégén a nagy rivális, Real Madrid elleni győzelemmel bebiztosította a bajnoki címét a katalán klub, legutóbb pedig már arról szóltak a hírek, hogy a veterán lengyel támadójuk eligazolhat a szezon végén Spanyolországból. Miután korábban már hírek keringtek arról, hogy a Juventus és az AC Milan is érdeklődik a lengyel csatár iránt (sőt, az USA is szóba került a télen), most állítólag az FC Porto is csatlakozott a gólkirályért folyó versenyhez. A Sky szerint bár még nem folytak tárgyalások Robett Lewandowski ügynöke és a portugál bajnok között, a „Dragoes” állítólag a 37 éves játékost tette a kívánságlistája élére.

Kikapott a Barcelona szerda este

Váratlan pofonba szaladt bele a Barcelona

A mérkőzés előtt az Alavés a kiesőzónában tanyázott a bajnokság hajrájában (38 fordulós a spanyol pontvadászat), így számára élet-halál kérdés volt a három pont megszerzése, míg a Barcelona már azzal a tudattal utazhatott el a vendéglátójához, hogy zsebben az újabb bajnoki cím. A hazaiak az első félidő ráadásában egy szögletet követően szerezték meg a meccs első és mint kiderült, egyetlen gólját Diabate jóvoltából. A találkozó másik érdekessége a végeredmény mellett, hogy a friss bajnok nulla, azaz 0 kaput eltaláló lövéssel zárta a bő 90 percet. Ami azért őszintén szólva még a körülményeket ismerve is fura.