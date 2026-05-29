A Barcelona első nyári igazolása 2001. február 24-én született Kirkdale-ben, Liverpool egyik munkásnegyedében. Pályafutását a Liverpool akadémiáján kezdte, azonban 11 évesen átigazolt a városi rivális Evertonhoz.

Anthony Gordon 2031-ig írt alá a Barcelona csapatához

Anthony Gordon 16 évesen mutatkozott be az Everton első csapatában egy Európa-liga-mérkőzésen, majd 18 évesen a Premier League-ben is megkapta a lehetőséget. A tehetséges szélső négy és fél szezont töltött az Evertonnál, majd 2023 januárjában a 45,6 millió euróért leigazolt a Newcastle United.

A Barcelona új sztárjátékosa egy liverpooli munkásnegyedből érkezett

Gordon az első Szarkáknál töltött teljes idényében 12 gólt és 10 gólpasszt jegyzett, és megválasztották a szezon játékosának, ezzel olyan legendák nyomdokaiba lépett, mint Paul Gascoigne, Alan Shearer és Andy Cole.

Az elmúlt szezonok során Anthony Gordon az európai futball egyik legjobb és legszorgalmasabb szélsőjévé nőtte ki magát. Olyan játékos, akiben még hatalmas fejlődési potenciál rejlik, és aki védekezésben is rendkívül keményen dolgozik. Bár karrierje nagy részében szélsőként szerepelt, az idei szezonban sokszor középcsatárként is játszott – olyan poszton, amelyet Barcelonában is betölthet.

Anthony Gordon ott lesz a világbajnokságon az angol válogatottal

Gordon az előző szezonban a Newcastle United legeredményesebb játékosa volt, valamint neki volt a legtöbb sikeres csele a csapatban. A katalán klub honlapján kiemelik, hogy Barcelona elleni a Bajnokok Ligája-meccseken nyújtott teljesítménye nagy benyomást tett a katalán csapat szakmai stábjára.

Az FC Barcelona nem hozta nyilvánosságra, mennyit fizetett az angol támadóért, azonban Fabrizio Romano, az átigazolásokban rendre jártas olasz újságíró azt írja, hogy a katalán klub több 80 millió euróért szerződtette Anthony Gordont.

Anthony Gordon speaking in Spanish at his Barcelona unveiling after making the move from Newcastle 🇪🇸 pic.twitter.com/pNZAT9DIpv — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 29, 2026