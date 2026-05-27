A Barcelona érdeklődik Anthony Gordon iránt, ugyanakkor a katalán klub nem hajlandó megfizetni a Newcastle United által kért 80 millió eurós átigazolási díjat.

Anthony Gordonra szemet vetett a Barcelona

Fotó: Giorgi Arjevanidze/AFP

A 17-szeres angol válogatott támadó az idei szezonban 46 meccsen 17 gólt lőtt és öt gólpasszt adott, ráadásul a Bajnokok Ligájában Alan Shearert megelőzve a klub történetének legeredményesebb játékosa lett.

​A Barcelona leigazolhatja a Premier League egyik legjobb támadóját

A 25 éves támadónak remek idénye volt, azonban a Premier League utolsó négy fordulójában már nem kapott lehetőséges, ugyanis az edzője úgy érezte, túl sokat foglalkozik a jövőjével.

A The Athletic érestülései szerint a Barcelona már felvette a kapcsolatot Gordon képviselőivel egy esetleges átigazolás ügyében.

Hansi Flick, a Barcelone edzője, valamint Deco, a katalán csapat sportigazgatója nagyra tartják Gordont, akiben azt a szerepkört látják, amelyet az idei a szezonban Marcus Rashford töltött be a csapatban. A 28 éves Rashford kölcsönben érkezett Manchester United csapatától, 49 mérkőzésen 14 gólt, valamint 14 gólpasszt jegyzett, így remek idényt zárt.

A Barcelonának 30 millió eurós vásárlási opciója van Rashford végleges megszerzésére, amely június 15-én jár le. A katalán klub egyelőre még nem döntötte el, él-e ezzel a lehetőséggel, ugyanakkor úgy vélik, hogy Gordon megszerzése – bár magasabb átigazolási díjjal járna – pénzügyi szempontból kedvezőbb lenne a klub szempontjából. Ennek oka, hogy Gordon alacsonyabb fizetési igényekkel rendelkezik, az életkorából adódóan pedig hosszabb szerződést kínálhatnának neki, így az átigazolási díját hosszabb időszakra amortizálhatnák.

Rashfordnak óriási a fizetése, ezért nem ragaszkodnak hozzá

Fotó: Trevor Wilkinson/MI News/NurPhoto via AFP

Gordon iránt a Bayern München és a Chelsea is érdeklődik, és a BL-döntős Arsenal is figyeli az angol válogatott játékost, ugyanis bal oldali támadót keresnek. Angol sajtóértesülések szerint a Bayern München vezeti a versenyt Gordon megszerzéséért, ugyanakkor a német klub sem hajlandó kifizetni a 80 millió eurós vételárat, ezért más lehetőségeket is mérlegel azon a poszton.

A Newcastle 2024 nyarán a Liverpool csapatával is tárgyalt egy 75 millió fontos üzletről, de az átigazolás végül nem valósult meg.

Nem történt meg. Először ezt kellett feldolgoznom fejben, aztán újra szembesülni vele nehéz volt”

– mondta az angol válogatott támadó, aki nyáron ott lesz Thomas Tuchel csapatában az észak-amerikai világbajnokságon.