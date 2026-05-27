Rendkívüli

Orbán Viktor fontos bejelentést tett – ezt önnek is látnia kell!

Videó

Akkora sprintet vágott le a tiszás pénzügyminiszter, hogy az olimpikonok is megirigylik

Az FC Barcelona átigazolási bombát robbanthat nyáron. Angol sajtóértesülések szerint a katalán csapat szeretné leigazolni a Newcastle United támadóját, az angol válogatott Anthony Gordont. Az átigazolást azonban nem lesz egyszerű összehozni, ugyanis a Barcelona nem szeretné kifizetni a Newcaste által kért 80 millió eurót, ráadásul több sztárcsapat is sorban áll a támadóért.

A Barcelona érdeklődik Anthony Gordon iránt, ugyanakkor a katalán klub nem hajlandó megfizetni a Newcastle United által kért 80 millió eurós átigazolási díjat. 

Anthony Gordonra szemet vetett a Barcelona
Fotó: Giorgi Arjevanidze/AFP

A 17-szeres angol válogatott támadó az idei szezonban 46 meccsen 17 gólt lőtt és öt gólpasszt adott, ráadásul a Bajnokok Ligájában Alan Shearert megelőzve a klub történetének legeredményesebb játékosa lett. 

​A Barcelona leigazolhatja a Premier League egyik legjobb támadóját

A 25 éves támadónak remek idénye volt, azonban a Premier League utolsó négy fordulójában már nem kapott lehetőséges, ugyanis az edzője úgy érezte, túl sokat foglalkozik a jövőjével. 

A The Athletic érestülései szerint a Barcelona már felvette a kapcsolatot Gordon képviselőivel egy esetleges átigazolás ügyében.

Hansi Flick, a Barcelone edzője, valamint Deco, a katalán csapat sportigazgatója nagyra tartják Gordont, akiben azt a szerepkört látják, amelyet az idei a szezonban Marcus Rashford töltött be a csapatban. A 28 éves Rashford kölcsönben érkezett Manchester United csapatától, 49 mérkőzésen 14 gólt, valamint 14 gólpasszt jegyzett, így remek idényt zárt.

A Barcelonának 30 millió eurós vásárlási opciója van Rashford végleges megszerzésére, amely június 15-én jár le. A katalán klub egyelőre még nem döntötte el, él-e ezzel a lehetőséggel, ugyanakkor úgy vélik, hogy Gordon megszerzése – bár magasabb átigazolási díjjal járna – pénzügyi szempontból kedvezőbb lenne a klub szempontjából. Ennek oka, hogy Gordon alacsonyabb fizetési igényekkel rendelkezik, az életkorából adódóan pedig hosszabb szerződést kínálhatnának neki, így az átigazolási díját hosszabb időszakra amortizálhatnák.

Marcus Rashford of FC Barcelona celebrates after scoring the opening goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between Newcastle United and FC Barcelona at St. James's Park in Newcastle, on September 18, 2025. (Photo by Trevor Wilkinson/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Rashfordnak óriási a fizetése, ezért nem ragaszkodnak hozzá
Fotó: Trevor Wilkinson/MI News/NurPhoto via AFP

Gordon iránt a Bayern München és a Chelsea is érdeklődik, és a BL-döntős Arsenal is figyeli az angol válogatott játékost, ugyanis bal oldali támadót keresnek. Angol sajtóértesülések szerint a Bayern München vezeti a versenyt Gordon megszerzéséért, ugyanakkor a német klub sem hajlandó kifizetni a 80 millió eurós vételárat, ezért más lehetőségeket is mérlegel azon a poszton.

A Newcastle 2024 nyarán a Liverpool csapatával is tárgyalt egy 75 millió fontos üzletről, de az átigazolás végül nem valósult meg.

Nem történt meg. Először ezt kellett feldolgoznom fejben, aztán újra szembesülni vele nehéz volt” 

– mondta az angol válogatott támadó, aki nyáron ott lesz Thomas Tuchel csapatában az észak-amerikai világbajnokságon. 

