Az FC Barcelona eddig sem volt gyenge csapat, de nagyon úgy tűnik, hogy a következő szezonban bombaerős lesz Hansi Flick együttese. A katalánok egy lépésre vannak attól, hogy leigazolják Anthony Gordont, a Newcastle United angol válogatott támadóját, mellette pedig azon is dolgoznak, hogy megszerezzék Julián Álvarezt, az Atlético Madrid világbajnok csatárát.

Messi után Julián Álvarez lehet a Barcelona új argentin sztárja

Fotó: Juan Mabromata/AFP

A The Athletic azt írja, hogy a Barcelona már megkezdte a tárgyalásokat az Atlético Madriddal, és hamarosan hivatalos 100 millió eurós ajánlatot is tehet a világbajnok argentin támadóért. A katalán klub állítólag már felvette a kapcsolatot Álvarez környezetével, és egyeztetéseket folytat az Atlético Madriddal is, amely magasabb átigazolási díjat követel a támadóért.

A Barcelona világbajnok támadót igazol?

Egybehangzó sajtóértesülések szerint Julián Álvarez szívesen igazolna Barcelonába, és a személyes feltételekben való megállapodás sem jelenthet akadályt.

A Barcelona érdeklődését Fabrizio Romano, az átigazolási hírekben rendre jártas olasz újságíró is megerősítette, mellette pedig hangsúlyozta, hogy az argentin támadó már korábban jelezte az Atlético vezetőinek, hogy a katalán csapatban szeretne futballozni.

Julián Álvarezért 2024 nyárán 95 millió eurót fizetett az Atlético Madrid a Manchester Citynek. A 26 éves támadó szerződése 2030-ig szól, így a madridi klub remek pozícióban van a tárgyalások során. Hansi Flick, a Barcelona edzője, valamint a sportigazgató Deco is nagyra értékeli Julián Álvarezt, a katalán klub pedig körülbelül egy éve figyeli az argentin támadó helyzetét.

Álvarez az idei szezonban 49 mérkőzésen 20 gólt lőtt az Atléticóban, míg a 2024/25-ös idényben 57 mérkőzésen 29 gólt jegyzett.

A világbajnok argentin támadó az FC Barcelona második nyári szerzeménye lehet. Az első az angol válogatott Anthony Gordon, akiért a hírek szerint 80 millió eurót fizet a Barcelona a Newcastle United együttesének. A két klub már mindenben megegyezett, Gordon pedig csütörtök megérkezett Barcelonába, átesett az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon és állítólag már a szerződését is aláírta – már csak a hivatalos bejelentés hiányzik.