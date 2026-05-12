A Barcelona, amely története során először biztosította be elsőségét legnagyobb riválisa, a Real Madrid elleni mérkőzésen, nyitott buszon haladt végig a város utcáin.

Csaknem 750 ezer ember ünnepelte hétfőn az FC Barcelona 29. spanyol bajnoki címét

Barcelona ismét megmutatta, mennyire rajong a Barcáért"

– számolt be az ünneplésről a klub, amely úgy írta le a forgatagot, hogy az utcák a csapat iránt elkötelezett szurkolók tengerévé váltak. „Olyan csapat mellett állnak ők, amely tovább írja történelmébe a sikeres fejezeteket, és a szurkolói körében ünnepel".

Llenas las calles de Barcelona luego de la victoria en El Clásico y celebrando La Liga y la Supercopa. 🥳 pic.twitter.com/fMcRjheAm1 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) May 11, 2026

A csapat a délután indult el a stadionjától, és öt órán át haladt a város utcáin, a játékosok autogramokat osztogattak, énekeltek, táncoltak. A drukkerek erkélyekről és a buszmegállók tetejéről is integettek nekik.

A katalán együttes vasárnap 2-0-ra nyert a Camp Nouban a fővárosi királyi gárda ellen, így három fordulóval a vége előtt behozhatatlan, 14 pontos előnyre tett szert. Ezzel megvédte címét, összességében pedig a 29. La Liga-diadalát aratta.