Elképesztő számok. Csaknem 750 ezer ember ünnepelte hétfőn az FC Barcelona 29. spanyol bajnoki címét.

A Barcelona, amely története során először biztosította be elsőségét legnagyobb riválisa, a Real Madrid elleni mérkőzésen, nyitott buszon haladt végig a város utcáin.

Fotó: FC Barcelona/X

A Barcelona bajnoki címét ünnepelték a szurkolók

Barcelona ismét megmutatta, mennyire rajong a Barcáért"

 – számolt be az ünneplésről a klub, amely úgy írta le a forgatagot, hogy az utcák a csapat iránt elkötelezett szurkolók tengerévé váltak. „Olyan csapat mellett állnak ők, amely tovább írja történelmébe a sikeres fejezeteket, és a szurkolói körében ünnepel".

A csapat a délután indult el a stadionjától, és öt órán át haladt a város utcáin, a játékosok autogramokat osztogattak, énekeltek, táncoltak. A drukkerek erkélyekről és a buszmegállók tetejéről is integettek nekik.

A katalán együttes vasárnap 2-0-ra nyert a Camp Nouban a fővárosi királyi gárda ellen, így három fordulóval a vége előtt behozhatatlan, 14 pontos előnyre tett szert. Ezzel megvédte címét, összességében pedig a 29. La Liga-diadalát aratta.

