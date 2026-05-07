Vak bíró és Michael Jackson a Bayern-PSG meccsen: íme, a legjobb mémek

Komoly büntetést kapott Gerard Piqué az andorrai másodosztályú mérkőzésen történt botrány után. A Spanyol Labdarúgó-szövetség hat mérkőzésre eltiltotta az egykori világ- és Európa-bajnok védőt, a Barcelona legendája emellett két hónapig hivatalosan sem gyakorolhatja tulajdonosi jogait az FC Andorra élén.

Kiakadt bírókra a Barcelona legendája, Gerard Piqué, azonnal jött a kőkemény büntetés.

Kiakadt bírókra a Barcelona legendája, Gerard Piqué, jött a kőkemény büntetés
Kiakadt bírókra a Barcelona legendája, Gerard Piqué, jött a kőkemény büntetés
Fotó: MARTIN SILVA COSENTINO / NurPhoto

Mi művelt a Barcelona legendája?

A büntetés előzménye az FC Andorra május 1-jei, 1–0-s hazai veresége volt az Albacete Balompié ellen. A találkozót követően Piqué hevesen kritizálta a játékvezetést, és a szövetség szerint egy hivatalos személynek azt mondta: 

Egy másik országban darabokra szednének titeket, de Andorra egy civilizált ország.”

A fegyelmi bizottság nemcsak Piquét, hanem 

a klubot is szankcionálta. Az FC Andorrának 1500 eurós pénzbüntetést kell fizetnie, emellett stadionjukat két mérkőzésre részlegesen lezárják.

Gerard Piqué 2018-ban vásárolta meg befektetői csoportjával az FC Andorrát, amely akkor még az ötödosztályban szerepelt. A klubot 1942-ben alapították, és története során többnyire az alsóbb ligákban játszott. Piqué irányítása alatt azonban fokozatosan feljutott a spanyol másodosztályig, ahol jelenleg a tabella 10. helyén áll.

Az ügy nagy visszhangot váltott ki Spanyolországban és Andorrában is, hiszen a korábbi FC Barcelona-sztár az elmúlt években klubtulajdonosként és sportvezetőként is egyre aktívabb szerepet vállalt a futball világában.

