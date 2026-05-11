Hansi Flick érkezése óta megváltozott valami. A Barcelona már sorozatban második bajnoki címét zsebelte be a német vezetőedzővel, és már a 29. La Liga-győzelmét ünnepelhette. A trófeát az ősi rivális Real Madrid ellen zsebelhették be hazai pályán, a Spotify Camp Nou stadionban aratott 2-0-s El Clásico-győzelemmel. A Bayern München elnöke, Karl-Heinz Rummenigge már a mérkőzés 75. percében biztos volt benne, hogy vasárnap bebiztosítják a bajnoki címet, másnap reggel sms-ben gratulált korábbi edzőjének.
Mikor nyeri meg a Bajnokok Ligáját a Barcelona?
Flick két szezon alatt öt trófeát nyert a Barcelona csapatával, Rummenigge pedig kimondottan örült a korábban a Bayern Münchent is irányító edzőnek, mert „megérdemli a sikert”.
„Kiemelkedő tulajdonságai vannak. Jól működik együtt a csapattal és nagyszerű bizalmi kapcsolatot épít ki a játékosaival” – mondta Karl-Heinz Rummenigge.
A Bayern elnöke elmesélt egy történetet 2020-ból, amikor a koronavírus-járvány alatt Lisszabonban voltak a Bajnokok Ligája tornáján.
Olyan légkör uralkodott, amilyet még soha nem láttam és tapasztaltam az FC Bayernnél. A szellemiség és az összetartás valami egészen hihetetlen volt. A játékosok tűzbe mentek volna az edzőjükért, és Hansi ezt az értéket testesíti meg. Akrácsak most Vincent Kompany.”
Akkor, a lisszaboni zárt kapus meccsen a Bayern München 1-0-ra győzte le a francia Paris Saint-Germaint. A győztes találatot Kingsley Coman szerezte az 59. percben.
Amikor 2024-ben Flick távozott a német válogatott éléről a sikertelen világbajnokság után, kevesen gondolták volna, hogy ilyen sikereket tud majd elérni Barcelonában. Rummenigge azonban beszélt régi barátjával, a Barcelona elnökével, Joan Laportával.
„Tudom, milyen nehéz a légkör Barcelonában. Röviddel azután, hogy Hansi Barcelonába szerződött, véletlenül összefutottam Laportával, és azt mondtam neki: »meg kell ígérned, hogy Hansi legjobb barátja leszel és mindig maximálisan támogatni fogod őt!« Azért mondtam, mert szüksége an erre a bizalomra a sikerhez. Örülök, hogy így alakult” – emlékezett vissza Rummenigge.
A müncheniek elnöke arról is beszélt a német Bildnek, hogyan látja a Barcelona fejlődését, és egy merész jóslatot is megfogalmazott.
„Jelentősen megfiatalították a csapatot, és kétszer is megnyerték a bajnoki címet a Real Madrid előtt. Azt jósolom, hogy Hansi megnyeri a Bajokok Ligáját is a csapattal, ha elég sokáig marad” – vélekedett Karl-Heinz Rummenigge.