A Barcelona vasárnap délután jelentette be, hogy Hansi Flick édesapja elhunyt, a klub pedig részvétét fejezte ki a 61 éves szakembernek. A katalán egyesület közleményében azt írta, az egész katalán futballcsalád szeretetét és támogatását küldi Flicknek, valamint osztozik a gyászában ebben a nehéz időszakban.

A történtek ellenére Hansi Flick ott lesz a Barcelona kispadján.

A Barcelona edzője a tragédia ellenére is ott lehet a kispadon

A brit Mirror beszámolója szerint Flick a vasárnap hajnali órákban értesült édesapja haláláról, majd a hírt a játékosokkal és a klub vezetőivel is közölte. A személyes tragédia ellenére a német edző várhatóan a kispadról irányítja majd csapatát a Real Madrid elleni rangadón.

A Barcelona–Real Madrid mérkőzést vasárnap este rendezik a Spotify Camp Nouban. Az El Clásico magyar idő szerint 21.00 órakor kezdődik, a találkozó a La Liga 35. fordulójának kiemelt mérkőzése lesz.

A Real Madrid is részvétét fejezte ki

A nagy rivális Real Madrid szintén reagált a gyászhírre. A madridi klub közleményben fejezte ki részvétét Hansi Flicknek, a családjának és szeretteinek. A tragédia így különösen érzelmes hátteret ad az amúgy is hatalmas téttel bíró mérkőzésnek.

Az El Clásico előtt a Barcelona kedvező helyzetben várja a bajnoki hajrát. A katalán csapat a Real Madrid előtt áll a tabellán, és a rangadón akár a bajnoki cím sorsa is eldőlhet: Flick együttese már egy döntetlennel is bebiztosíthatja a La Liga-elsőséget.