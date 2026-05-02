A Barcelona 2-1-re győzött az Osasuna vendégeként szombat este a spanyol labdarúgó-bajnokság 34. fordulójában, s ha vasárnap a Real Madrid nem nyer az Espanyol otthonában, megvédi bajnoki címét. Erre azért kerülhet sor, mert a katalánoknak 34 forduló után már 88 pontja van, míg a fővárosiaknak 33 kör után 74, ami 14 pontos különbséget jelent a 38 fordulós bajnokságban.

Nagyot lépett a Barcelona a bajnoki cím felé

A Barcelona már május elején bajnok lehet

A nyolcvanadik percig gól nélküli döntetlenre állt a mérkőzés, de Robert Lewandowski és Ferran Torres találataival a Barcelona öt perc alatt kétszer is betalált. A házigazda Raúl García révén a 88. percben szépített, de a nyolcperces hosszabbítás végéig nem szerzett újabb találatot.

La Liga, 34. forduló: Alavés-Athletic Bilbao 2-4 (1-0) Osasuna-FC Barcelona 1-2 (0-0)