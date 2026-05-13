Robert Lewandowski szerződése az FC Barcelona csapatával idén nyáron lejár, és az olasz bajnokságban szereplő nagy klubok máris izgatottan dörzsölték a tenyerüket. Miután korábban már hírek keringtek arról, hogy a Juventus és az AC Milan is érdeklődik a lengyel csatár iránt (sőt, az USA is szóba került a télen), most állítólag az FC Porto is csatlakozott a gólkirályért folyó versenyhez. A Sky szerint bár még nem folytak tárgyalások Lewandowski ügynöke és a portugál bajnok között, a „Dragoes” állítólag a 37 éves játékost tette a kívánságlistája élére.

Lewandowski jövője kérdéses a Barcelona csapatánál

A Barcelona korosodó sztárja még nem hagyná abba

Lewandowski 2022 óta játszik a Barcában, de szerződése június 30-án lejár. A csatár nemrég maga is táplálta a katalán klubtól való távozásáról szóló pletykákat. Az „Eleven Sports”-nak adott interjújában nemrég azt mondta, el tudja képzelni, hogy a jövőben egy „kisebb bajnokságban” játszik. Talán a portugál bajnokságban? Ha Lewandowski nem ír alá új szerződést a Barcelonával, akkor ingyen igazolható lesz. Ebben az esetben viszont elég valószínű, hogy az FC Porto szívesen lecsapna rá...