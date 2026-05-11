Kiöntötte a lelkét a bajnoki cím megszerzése után a Barcelona edzője, Hansi Flick.

Hansi Flick büszke és nem felejti az estét, amelyen a Barcelona ismét bajnok lett

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Mit érez most a Barcelona edzője?

„Nagyon büszke vagyok a csapatra. Soha nem felejtem el ezt az estét. A csapat a legfontosabb, az, ahogy a futballisták együtt, egymásért játszanak. Hihetetlen volt a hangulat a stadionban. Képzeljék el, milyen lesz akkor, ha majd negyvenezerrel több néző lesz a lelátón" – utalt arra a vasárnap esti találkozó után, hogy a Camp Nou felújítását követően több mint százezer szurkoló buzdíthatja őket.

A meghatottan nyilatkozó német tréner köszönetet mondott a játékosainak és a csapat vezetőinek a támogatásért, amelyet neki nyújtottak pár órával apja halála után – írja az MTI.

El kell mondanom, mi történt reggel. Anyám hívott, hogy apám meghalt. Azon gondolkodtam, hogy elhallgassam-e a játékosaim elől, vagy inkább elmondjam nekik. Itt, mi egy családot alkotunk, úgy döntöttem tehát, hogy elmondom. Hihetetlen volt a reakciójuk, soha nem fogom elfelejteni azokat a pillanatokat, nagyon köszönöm a támogatásukat"

– fogalmazott Flick.

A 61 éves vezetőedző, akinek a meghosszabbított szerződése 2028-ig szól, szeretne még nagyobb sikert elérni a Barcelonával, amely tavaly az elődöntőben, idén pedig a negyeddöntőben búcsúzott a Bajnokok Ligájától.

„Nagyra értékelem, hogy ezért a fantasztikus klubért dolgozhatok, hogy ebben a városban élhetek, ahol az emberek kedvesek velünk. Az az érzésem, hogy a megfelelő pillanatban a megfelelő helyen vagyok. Mi mindannyian folytatni szeretnénk, még többet nyújtani,

még magasabb szintre jutni. Itt, Barcelonában mindenki Bajnokok Ligája-győzelemre vágyik. A következő idényben újra megpróbáljuk, remélem, sikerrel járunk" – tette hozzá.

Flick beszélt arról is, hogy az álmok megvalósításához le kell győzniük önmagukat. „Erre kell törekednünk a következő szezonban, miközben megőrizzük a mostani hozzáállásunkat, mentalitásunkat" – szögezte le.

A La Liga történetében először fordult elő, hogy a Barcelona a Real Madrid elleni mérkőzésen biztosította be a bajnoki címét. A katalán együttes – amely 29. bajnoki címét szerezte meg – előnye három körrel az idény vége előtt tizennégy pontra nőtt.