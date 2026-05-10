A Barcelona-Real Madrid csúcsrangadón óriási volt a tét, hiszen mindenki jól tudta: az El Clásico akár a spanyol bajnoki cím sorsát is eldöntheti. Hansi Flick csapatának már egy döntetlen is elég ahhoz, hogy matematikailag is megnyerje a La Ligát, míg a madridiaknak mindenképpen győzniük kellett a reményeik életben tartásához.

Rashford remekbe szabott góljával szerzett vezetést a Barcelona

A Barcelona ráadásul egy mélyponton lévő, belső feszültségektől sújtott ősi rivális ellen lépett pályára: az elmúlt napokban öltözői balhékról, komoly vitákról és a Real Madrid sztárjai közötti megosztottságról szóltak a hírek. Kylian Mbappé nem is került be a vendégek meccskeretébe, a túloldalon pedig Hansi Flick személyes tragédia után ült le a kispadra, miután a rangadó előtt meghalt az édesapja.

A Barcelona már az első félidőben közel került a bajnoki címhez

A Camp Nouban fergeteges hangulat fogadta a csapatokat, a találkozó előtt pedig megemlékeztek Hansi Flick édesapjáról. A gyász ellenére a Barcelona vezetőedzője ott volt a kispadon, csapata pedig villámrajtot vett.

A 9. percben Antonio Rüdiger szabálytalansága után a Barca veszélyes helyről végezhetett el szabadrúgást. Marcus Rashford állt a labda mögé, majd rövid nekifutás után elképesztő erővel lőtte el a labdát, Thibaut Courtois pedig tehetetlen volt a 17 méteres bombagóllal szemben.

A Real Madrid próbált gyorsan reagálni, Brahim Díaz és Vinícius Junior is aktív volt a folytatásban, de a madridi támadásokból nem lett egyenlítés. A Barca ezzel szemben újabb nagy csapást mért ősi riválisára.

Ferran Torres is betalált, óriási bajba került a Real Madrid

A 18. percben már 2-0 volt az állás. A Barcelona remek támadást vezetett: Pau Cubarsí indította az akciót, Dani Olmo finom sarkazós megoldása után pedig Ferran Torres tökéletesen érkezett, és került helyzetbe. A spanyol támadó nem hibázott, két Real-focista eszén is túljárva, hét méterről a kapuba bombázott, ezzel tovább növelve a hazai előnyt (2-0).

A Real Madrid előtt is adódott nagy lehetőség: Gonzalo García jó ütemben robbant be a Barcelona védői közé, de közeli próbálkozása nem találta el a kaput, így elmaradt a madridi szépítés.